Con interna propia, la CGT llega "recargada" al viernes tras ser plantada por gobernadores de peso

La cúpula de la Confederación General del Trabajo ( CGT ) se encuentra en un momento de máxima tensión tras una serie de desaires políticos que complican su estrategia para frenar la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei en el Senado .

La central sufrió un duro golpe al verse canceladas, a último momento, las reuniones previstas con mandatarios de peso en el interior del país. La intención de los sindicatos es convencer a ciertos legisladores de que no apoyen el proyecto tal como está. Sin embargo, el objetivo parece diluirse.

Este escenario obliga a la dirigencia a recalcular sus pasos de cara al plenario del Consejo Directivo que se realizará este viernes. El malestar es evidente luego de que se frustraran los encuentros con Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

“Problemas de agenda” , alegaron fuentes sindicales consultadas por Noticias Argentinas, lo que frustró el encuentro que este martes iba a tener lugar con Llaryora y otro que iba a producirse con un funcionario enviado por Pullaro. Entre los gobernadores, incluso, negaron haber tenido en agenda esa cita.

Estos cruces se dieron en la antesala de la reunión del Consejo Directivo de la central, que tendrá lugar a las 11 en la sede de Azopardo para definir medidas sobre la reforma laboral que empezará a tratarse en las sesiones extraordinarias en el Senado.

La interna en la CGT y el juego del Gobierno con Santilli

En el edificio de la calle Azopardo, los sindicalistas más moderados, que son mayoría en la cúpula, deberán definir si mantienen la estrategia de reuniones con actores políticos para forzar cambios al proyecto y atenuar su impacto sobre los derechos laborales, o si pasar a una estrategia más “dura” con marchas en las calles tras la movilziación realizada en la previa de Navidad.

Esto último es lo que viene reclamando el ala más “combativa” de la central, que ya metió presión al programar una marcha contra la reforma el jueves en la ciudad de Córdoba y otra la semana próxima en Rosario, acompañados por sindicatos que forman parte de las CTA.

La estrategia de reuniones con gobernadores no viene dando resultados, ya que se anunció una gira por el interior de los referentes sindicales que nunca se realizó y solo quedó en algunos contactos más informales por videoconferencia.

Además de las reuniones que se suspendieron con Llaryora y Pullaro, a la CGT le fue imposible coordinar reuniones con Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Es que el Gobierno también juega y está interviniendo con reuniones a cargo del ministro del Interior, Diego Santilli, para convencer a los gobernadores de respaldar el proyecto. De todos modos, las citas con los mandatarios de Córdoba y Santa Fe se reprogramarían para la semana que viene.