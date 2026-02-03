Claudio "Chiqui" Tapia pidió cerrar la causa por una presunta evasión de la AFA por casi $20 mil millones

La Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) continúa en el centro de la polémica. Ahora, su presidente Claudio "Chiqui" Tapia solicitó formalmente el cierre de la causa que investiga una presunta evasión multimillonaria. Sus abogados pidieron que el expediente sea archivado porque “no existió delito” .

El planteo fue presentado ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante bajo la figura de “falta de acción” , argumentado que la retención de aportes que motivó la denuncia del Gobierno no configura una conducta penalmente reprochable.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ), que cuestiona tanto la supuesta retención indebida de tributos como el manejo de fondos vinculados a la seguridad social de los clubes afiliados.

Desde la AFA sostienen que las deudas señaladas no pueden ser reclamadas judicialmente. Según explicaron los abogados, existe una comunicación del Ministerio de Economía -que fue prorrogada en cuatro oportunidades- mediante la cual se suspendieron las ejecuciones fiscales, impidiendo que esas retenciones sean exigibles.

Tras la presentación, el juez Amarante dio intervención al fiscal Claudio Navas Rial para que se pronuncie sobre el pedido. Luego será el turno de ARCA, que actúa como querellante en el expediente.

En paralelo, el magistrado solicitó informes a distintas entidades bancarias para conocer el estado general de las finanzas de la AFA. El período bajo análisis abarca todo 2024, 2025 y algunos meses de 2023, de acuerdo a fuentes judiciales.

Qué se investiga: las acusaciones de ARCA contra la AFA

Hasta ahora, la investigación se concentró en dos ejes principales. El primero está vinculado a los tributos: como agente de retención, la AFA recauda los impuestos correspondientes a los salarios de sus empleados y debe transferirlos al organismo recaudador dentro de un plazo de 30 días, algo que, según la denuncia, no se habría cumplido.

El segundo eje apunta a los fondos de la seguridad social de los clubes. En este caso, el 7,5% del valor de las entradas vendidas para los partidos de fútbol se destina a una caja específica de la AFA, que también debe ser girada a ARCA en el mismo plazo legal.

De acuerdo al organismo recaudador, durante los últimos dos años se detectaron irregularidades en esos envíos. Inicialmente, el monto observado era de $9.500 millones, pero tras una ampliación de la denuncia la cifra superó los $19.500 millones.

La hipótesis que analiza la Justicia es que esos fondos podrían haber sido utilizados con una forma de financiamiento por parte de la entidad que preside Tapia.