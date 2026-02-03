3 de febrero de 2026 - 19:53

Claudio "Chiqui" Tapia pidió cerrar la causa por una presunta evasión de la AFA por casi $20 mil millones

La Asociación del Fútbol Argentino quedó en la mira de ARCA y se estima que hubo un perjuicio fiscal de $19.500 millones. Los abogados de Tapia aseguran que no existió delito.

afa arca tapia
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa en el centro de la polémica. Ahora, su presidente Claudio "Chiqui" Tapia solicitó formalmente el cierre de la causa que investiga una presunta evasión multimillonaria. Sus abogados pidieron que el expediente sea archivado porque “no existió delito”.

Leé además

Reforma laboral: Bullrich habló de un “95% cerrado”.

Patricia Bullrich afirmó que están los votos para aprobar la reforma laboral: "95% cerrado"

Por Redacción Política
El Gobierno ordenó la cesantía de once empleados del Hospital Garrahan, que participaron en la toma de oficinas ocurrida el 31 de octubre de 2025. 

El Gobierno ordenó la cesantía de diez gremialistas del Garrahan tras haber realizado una toma en 2025

Por Redacción Política

El planteo fue presentado ante el juez en lo Penal Económico Diego Amarante bajo la figura de “falta de acción”, argumentado que la retención de aportes que motivó la denuncia del Gobierno no configura una conducta penalmente reprochable.

La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que cuestiona tanto la supuesta retención indebida de tributos como el manejo de fondos vinculados a la seguridad social de los clubes afiliados.

La argumentación de la AFA

Desde la AFA sostienen que las deudas señaladas no pueden ser reclamadas judicialmente. Según explicaron los abogados, existe una comunicación del Ministerio de Economía -que fue prorrogada en cuatro oportunidades- mediante la cual se suspendieron las ejecuciones fiscales, impidiendo que esas retenciones sean exigibles.

Tras la presentación, el juez Amarante dio intervención al fiscal Claudio Navas Rial para que se pronuncie sobre el pedido. Luego será el turno de ARCA, que actúa como querellante en el expediente.

En paralelo, el magistrado solicitó informes a distintas entidades bancarias para conocer el estado general de las finanzas de la AFA. El período bajo análisis abarca todo 2024, 2025 y algunos meses de 2023, de acuerdo a fuentes judiciales.

Qué se investiga: las acusaciones de ARCA contra la AFA

Hasta ahora, la investigación se concentró en dos ejes principales. El primero está vinculado a los tributos: como agente de retención, la AFA recauda los impuestos correspondientes a los salarios de sus empleados y debe transferirlos al organismo recaudador dentro de un plazo de 30 días, algo que, según la denuncia, no se habría cumplido.

El segundo eje apunta a los fondos de la seguridad social de los clubes. En este caso, el 7,5% del valor de las entradas vendidas para los partidos de fútbol se destina a una caja específica de la AFA, que también debe ser girada a ARCA en el mismo plazo legal.

De acuerdo al organismo recaudador, durante los últimos dos años se detectaron irregularidades en esos envíos. Inicialmente, el monto observado era de $9.500 millones, pero tras una ampliación de la denuncia la cifra superó los $19.500 millones.

La hipótesis que analiza la Justicia es que esos fondos podrían haber sido utilizados con una forma de financiamiento por parte de la entidad que preside Tapia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El exjuez Walter Bento y sus hijos Nahuel y Luciano Bento. 

El clan de Walter Bento: el Tribunal detalló cómo operó el sofisticado lavado de dinero de su grupo familiar

Por Martín Fernández Russo
Confederación General del Trabajo (CGT).

Con interna propia, la CGT llega "recargada" al viernes tras ser plantada por gobernadores de peso

Por Redacción Política
Dante Vega y María Gloria André, los fiscales del juicio al exjuez Walter Bento. Foto: Orlando Pelichotti

Dante Vega, la investigación sobre Bento y el dato que explica algunas ausencias

Por Juan Carlos Albornoz
Javier Milei participó este martes en la presentación del nuevo DNI electrónico y cambios en el pasaporte argentino. 

Lanzaron el nuevo DNI digital: Milei y funcionarios del Gabinete fueron los primeros en tramitarlo

Por Redacción Política