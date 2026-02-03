El Gobierno ordenó la cesantía de diez gremialistas del Garrahan tras haber realizado una toma en 2025

El día de hoy, se dio a conocer la noticia de que el Gobierno dispuso la cesantía de once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos dirigentes sindicales, que participaron en la toma de oficinas de la Dirección Médica, ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto gremial vinculado a descuentos salariales por medidas de fuerza.

Según fuente oficiales, el conflicto se originó cuando las autoridades del hospital notificaron que no se pagarían los días no trabajados durante los paros. Ese mismo día, delegados de organizaciones gremiales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica e interrumpieron el funcionamiento de esa área. La toma implicó la ocupación de un sector clave de la conducción médica, la interrupción de tareas administrativas, la permanencia forzada del personal presente y episodios de agresiones verbales, además de la negativa a acatar las órdenes del personal de seguridad para abandonar las oficinas.

El Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas. En la mayoría de los casos se impusieron sanciones menores , pero en o nce situaciones se decidió la cesantía por considerar acreditado que esas personas tuvieron un rol activo en la organización y conducción de la toma.

La lista de trabajadores afectados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin representación sindical. Entre los delegados figuran dirigentes de ATE y APyT, dos organizaciones con presencia en el hospital. Las personas alcanzadas por la medida son Norma Lezana, Maximiliano Bares Fara, Alejandro Lipcovich, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

Según la información oficial, diez de los once cesanteados cuentan con tutela gremial, una protección prevista por la legislación laboral que impide la ejecución inmediata de sanciones de este tipo sin autorización judicial. En estos casos, la desvinculación quedará supeditada a una resolución de la Justicia sobre el levantamiento de la tutela.

La única trabajadora sin tutela sindical podrá ser desvinculada de manera inmediata una vez concluido el proceso administrativo.

La información fue comunicada oficialmente por la institución a través de redes sociales.

Comunicado del Hospital Garrahan

El Hospital Garrahan difundió un comunicado en el que detalló los fundamentos de la decisión. Allí se indicó que la toma de las oficinas de la Dirección Médica “no fue simplemente un ingreso a la fuerza en una oficina”, sino que afectó el funcionamiento institucional y puso en riesgo la atención de los pacientes.

En el mismo comentan que tras la toma ocurrida el 31 de octubre de 2025, iniciaron 40 sumarios. La institución indico que: "Luego de meses de investigación se concluyó que 11 personas serán expulsadas no solo por haber sido parte, sino por haber diseñado, dirigido y efectuada la toma, en lugar de recurrir a la justicia en caso de tener plena convicción de lo que reclamaban mediante ese acto”.

En el escrito se refieron al caso de estas 10 personas que se encuentran bajo tutela gremial y aclararon "No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes. Vamos a ponerle fin al uso del Garrahan como teatro de operaciones electorales”.

La ocupación fue difundida por organizaciones gremiales y medios especializados en información sindical, que informaron que la medida buscaba exigir la restitución de los salarios descontados. Desde el hospital y el Gobierno, en cambio, se destacó el impacto de la acción sobre el funcionamiento de una institución sanitaria de alta complejidad.

Por ahora, el conflicto sigue abierto a la espera de la intervención de la Justicia laboral, que deberá decidir sobre el levantamiento de la tutela gremial para que las cesantías puedan concretarse en los diez casos restantes. Mientras tanto, el hospital mantiene su funcionamiento habitual y las autoridades aseguraron que la atención a los pacientes no se vio afectada tras la finalización del episodio.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la decisión a través de su cuenta en la red social X. “El que las hace, las paga. El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas en octubre de 2025”, escribió.

El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de… — Manuel Adorni (@madorni) February 3, 2026

Además, informó que otras 29 personas recibirán sanciones y concluyó: “La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”.