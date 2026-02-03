El parque General San Martín cumple 130 años y el Gobierno presentó un plan de renovación público-privado

pEn vísperas de los 130 años del parque General San Martín , el Gobierno presentó un plan integral de obras, renovaciones y servicios que marcan el inicio de una nueva etapa de gestión con articulación público-privada.

El acto de presentación, contó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo , acompañado por la ministra de Energía y Ambiente , Jimena Latorre ; el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet y el director de gestión de bienes registrables del Estado, Ramiro Canet.

En la antesala de los 130 años del Parque General San Martín presentamos un plan integral de obras y servicios. Queremos convocar al sector privado para que juntos potenciemos este espacio emblemático de Mendoza. El plan presentado prevé la licitación de distintas unidades de…

La iniciativa busca abrir un nuevo capítulo en la historia de este espacio, integrando la inversión del Estado provincial con la participación del sector privado . El objetivo es sumar servicios de calidad, ampliar las propuestas para visitantes y ordenar usos , sin alterar el valor natural, paisajístico e histórico que caracteriza al Parque.

El plan presentado incluye la licitación de unidades de servicios ubicadas en infraestructuras existentes y en nuevos espacios especialmente proyectados. Estas áreas fueron previamente mapeadas y caracterizadas bajo criterios de zonificación patrimonial, clasificadas según su valor Alto, Moderado o Bajo.

Aniversario número 130 del Parque

Durante la presentación, el Gobernador puso en valor al parque General San Martín al afirmar que se trata de “un ícono no solo de la ciudad, sino de la provincia”, con una relevancia que abarca lo cultural, patrimonial y turístico. Cornejo, destacó que es habitual ver turistas, incluso extranjeros, recorriéndolo y dimensionando que posee “características incluso superiores a parques de grandes ciudades del mundo”, lo que se refleja en “comentarios muy elogiosos” de quienes lo visitan.

En este sentido, señaló que la convocatoria apunta a celebrar los 130 años del parque con una mirada integral, al remarcar que se trata de un espacio “renovado, bien mantenido y cada vez mejor gestionado”, aunque reconoció que “todavía hay muchas cosas que le faltan”. El mandatario sostuvo que el objetivo es ampliarlo, lograr que sea más visitado por los mendocinos y consolidarlo como “una unidad turística con todos los servicios”, manteniendo su carácter abierto y de encuentro social.

Articulación con el sector privado

Alfredo Cornejo convocó al sector privado, en particular al gastronómico, al considerar que Mendoza es “un ícono de la gastronomía” y que el parque debe contar con múltiples opciones en ese rubro. Cornejo enumeró obras y proyectos en marcha, como la intervención sobre la Ruta Provincial 99, la recuperación de terrenos ociosos y propuestas para integrar barrios aledaños.

Además, mencionó iniciativas para potenciarlo como sede de recitales y grandes eventos, con el uso del Frank Romero Day durante todo el año y la gestión privada del Arena Aconcagua, entendiendo que esta articulación “amplía los servicios del parque y permite el uso público de manera armoniosa”, bajo un marco legal claro de cara al futuro.

Por su parte, Jimena Latorre, la ministra de Energía y Ambiente agradeció la presencia de representantes del sector gastronómico, turístico y del empresariado mendocino, al señalar que hacia ellos está dirigida “esta invitación a trabajar en conjunto”. Explicó que dentro del Parque General San Martín existen distintos bienes con alto valor patrimonial y natural que hoy se encuentran subutilizados, y afirmó que “la idea es que, de cara a los próximos 130 años, todos estos bienes tengan un fin último, que es prestar mejores servicios para todos los vecinos”.

Latorre remarcó que el Parque, además de ser un gran atractivo para los mendocinos, es “un símbolo, un ícono cultural de la provincia para quienes la visitan”, y explicó que la estrategia se basa en una colaboración público-privada. Aclaró que esto “no quiere decir que todos los servicios estén vinculados a una prestación privada, ya que el parque va a seguir siendo un espacio abierto”, con una fuerte inversión estatal en infraestructura.

Enumeró obras en ejecución, como la ruta provincial 99 y licitaciones vinculadas a sitios históricos, y señaló que existen muchos espacios con potencial para ser habilitados y mejorados. También destacó intervenciones vinculadas al deporte y la recreación, como la licitación del espacio de la Costanera, siempre bajo el criterio de preservar “el valor natural y patrimonial del área protegida”.

En ese contexto, la ministra explicó que el Decreto 2002 habilita el llamado a iniciativas privadas, invitando al sector a “pensar con nosotros la intervención de los distintos espacios”, con procesos transparentes y competitivos, con el objetivo de seleccionar “el mejor proyecto posible”.

Finalmente, precisó que se recibirán iniciativas privadas hasta el 1 de abril. La recepción de las propuestas la realizará la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado.

Luego, el director de Gestión de Bienes Registrables del Estado, Ramiro Canet, señaló que se está trabajando en “un gran paso para ordenar y modernizar la gestión del parque General San Martín” y remarcó que se avanzará en la aplicación del Decreto 2002 del año 2025, que regula la participación privada en los distintos niveles de intervención dentro del parque. En ese sentido, remarcó que “esta normativa permitirá encuadrar jurídicamente las iniciativas y garantizar un desarrollo ordenado y coherente de los proyectos”.

Por su parte, el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, invitó al sector privado a acompañar “el crecimiento y esta visión” que se impulsa para el Parque General San Martín, al que definió como “nuestra reserva más importante”. Señaló que desde el Estado y la Dirección se viene trabajando en numerosas mejoras del espacio público y de la infraestructura, con el objetivo de que el parque, próximo a cumplir 130 años, cuente con “servicios de calidad”.

Haudet explicó que el equipo técnico ha realizado un mapeo integral para planificar estas mejoras y mencionó intervenciones visibles en sectores como el lago, la calle San Francisco de Asís, áreas deportivas y el estadio. Destacó que estas obras generan condiciones para eventos, servicios y nuevas actividades, y sostuvo que, “si bien ya se ha avanzado mucho, aún necesitamos mucho más” para responder a la creciente demanda y acompañar el desarrollo del parque”.

Mejoras en la infraestructura del espacio verde

Durante la presentación, Cornejo y Latorre dieron a conocer los proyectos previstos para el corto y mediano plazo, orientados a fortalecer los servicios y mejorar la infraestructura para el uso público dentro del Parque, trabajando de forma articulada con los privados.

Entre estas iniciativas se anunció la jerarquización de los servicios gastronómicos en el entorno de la Fuente de los Continentes, junto con la Feria de Artesanos locales; la instalación de servicios gastronómicos y de apoyo en el Museo Cornelio Moyano; la mejora de los espacios recreativos en el Parque de las Personas Adultas Mayores, frente al Hogar Santa Marta; y la ampliación de la circulación peatonal y ciclista entre los Portones del Parque y el Cerro de la Gloria, mediante la mejora de veredas y la creación de nuevas ciclovías.

La planificación de los próximos años quedará bajo la coordinación del Ministerio de Energía y Ambiente, a través de un esquema de trabajo articulado con distintos organismos provinciales y municipales. Se prevé la participación de distintas áreas de gobierno, por ejemplo con Cultura en el Teatro Griego y en un nuevo espacio denominado Paseo de las Esculturas en la esquina de Av. Del Libertador y Padre Contreras en línea con el Espacio de Fotografía Máximo Arias. El área de Deporte intervendrá en la Ciudad Deportiva y Estadio Cubierto ya cuenta con un nuevo concesionario que servirá de espacio para eventos deportivos y musicales.

Este espacio verde es clave para el turismo mendocino por lo que se renovará el Informador turístico de la unidad de servicios Caballitos de Marly y se proyecta un nuevo espacio dentro del programa Vanlife en el sector de las churrasqueras del Parque, buscando consolidar este espacio para casa rodantes y campers.

Así mismo, el esquema de trabajo pone el acento en la seguridad, mediante la vinculación del Centro de Monitoreo a la base provincial y el trabajo conjunto con la comisaría del Parque, bomberos voluntarios y el Servicio de Emergencias Coordinado.

Obras realizadas en el parque

Junto con el llamado a inversión privada, el Gobierno de Mendoza ha llevado adelante mejoras en distintos sectores y servicios del Parque. Algunas de estas obras ya están terminadas y otras siguen en ejecución. Las intervenciones incluyen trabajos realizados en el Cerro de la Gloria, el predio de la Calesita o las Playas Serranas. Además de tareas de embellecimiento del Rosedal, la Isla del Lago y Playas Serranas. Junto a patrimonio ya están listos y a disposición los proyectos de mejora sobre la ex boletería del ex Zoo.

Vialidad se encuentra trabajando sobre la calzada de la avenida San Francisco de Asís, rotonda de los pueblos originarios y Av. Del Libertador, mientras que la Dirección de Biodiversidad está finalizando los trabajo de mejoras sobre el cierre perimetral del Ecoparque y la nueva playa de estacionamiento que servirán para los nuevos edificios que ya se encuentran terminados. También ya está finalizado el proceso del llamado a licitación de la remodelación de la calesita previendo su inicio de obra en el próximo mes.