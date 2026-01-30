30 de enero de 2026 - 22:05

Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró Emergencia Ígnea en cuatro provincias

El DNU abarca la prevención de nuevos focos y la restauración por un año de las zonas afectadas en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Debido a la gravedad de la situación que atraviesa la región patagónica, por los incendios forestales, el Gobierno declaró un DNU de Emergencia ígnea.

Foto:

Gentileza NA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En un contexto donde los incendios en la Patagonia siguen avanzando, el día de hoy , el Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La medida se dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y abarca tanto la presupresión y combate del fuego como la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la noticias en sus redes sociales.

DNU por los incendios

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al considerar que el trámite legislativo ordinario demoraría la adopción de medidas urgentes, y dispuso dar cuenta de la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

El martes pasado, los gobernadores patagónicos elevaron formalmente al Congreso un pedido de declaración de emergencia. Los mandatarios instaron al Legislativo a tratar con carácter 'urgente' la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, advirtiendo que la magnitud de los incendios es crítica. Según revelaron, el fuego afectó a casi 230.000 hectáreas: 168.000 en La Pampa, 45.000 en Chubut, 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén y 700 en Santa Cruz.

Declararon la Emergencia Ígnea ante los incendios en la Patagonia

Inversión del Gobierno para los Bomberos Voluntarios

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, el día de ayer anunció la asignación de $129.244 millones destinados al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Según informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, la medida apunta a mejorar el equipamiento, el funcionamiento operativo, la capacitación del personal y las tareas de fiscalización del sistema. La reiteración de incendios obligó a reforzar la capacidad de las entidades que integran la protección civil.

