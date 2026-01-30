Incendios en la Patagonia: el Gobierno declaró Emergencia Ígnea en cuatro provincias

En un contexto donde los incendios en la Patagonia siguen avanzando, el día de hoy , el Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La medida se dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia ( DNU ) 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y abarca tanto la presupresión y combate del fuego como la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , confirmó la noticias en sus redes sociales.

El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.

Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fin.

El Poder Ejecutivo justificó el uso del DNU al considerar que e l trámite legislativo ordinario demoraría la adopción de medidas urgentes, y dispuso dar cuenta de la decisión a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

El martes pasado, los gobernadores patagónicos elevaron formalmente al Congreso un pedido de declaración de emergencia. Los mandatarios instaron al Legislativo a tratar con carácter 'urgente' la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, advirtiendo que la magnitud de los incendios es crítica. Según revelaron, el fuego afectó a casi 230.000 hectáreas: 168.000 en La Pampa, 45.000 en Chubut, 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén y 700 en Santa Cruz.

Inversión del Gobierno para los Bomberos Voluntarios

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad, el día de ayer anunció la asignación de $129.244 millones destinados al fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Según informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva, la medida apunta a mejorar el equipamiento, el funcionamiento operativo, la capacitación del personal y las tareas de fiscalización del sistema. La reiteración de incendios obligó a reforzar la capacidad de las entidades que integran la protección civil.