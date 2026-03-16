Roger Zaldivar volvió a integrar la lista de los 50 referentes mundiales de la oftalmología

El oftalmólogo mendocino Roger Zaldivar fue incluido por segundo año consecutivo en la Power List 2026 de The Ophthalmologist . Se trata de un ranking internacional que distingue a los 50 líderes más influyentes del mundo en oftalmología .

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El especialista es el único sudamericano presente en la lista de este año , elaborada por la publicación británica. La distinción reconoce a investigadores, médicos e innovadores que en los últimos meses han impulsado avances significativos en la especialidad a nivel global.

Según el informe, el trabajo de Zaldivar se ha centrado en integrar la práctica clínica con tecnologías de vanguardia , particularmente inteligencia artificial y análisis de macrodatos, con el objetivo de mejorar la precisión, la seguridad y los resultados en tratamientos oftalmológicos.

Entre los desarrollos destacados por el ranking aparece ICLGuru , una herramienta basada en inteligencia artificial para calcular el tamaño adecuado de las lentes intraoculares fáquicas a partir de datos de biomicroscopía ultrasónica.

De acuerdo con el informe, hacia fines de 2025 el sistema ya había sido adoptado por más de 450 clínicas en más de 60 países , permitiendo mejorar la precisión en la predicción de resultados quirúrgicos y reducir errores en la selección del lente.

Roger Zaldivar.jpg La revista The Ophthalmologist volvió a destacar al mendocino Roger Zaldivar.

Otro de los proyectos impulsados por el especialista es RevaiCare, una plataforma digital que recopila grandes volúmenes de datos clínicos y resultados reportados por los propios pacientes.

Este sistema permite generar predicciones postoperatorias y analizar la evolución de los tratamientos, además de facilitar la colaboración entre centros médicos de distintos países. Actualmente se utiliza en más de 20 países y busca ampliar su aplicación a subespecialidades como retina, glaucoma, ojo seco y cataratas.

Innovación desarrollada desde Mendoza

Zaldivar destacó que buena parte de estos desarrollos tecnológicos se originaron en Argentina, particularmente en el trabajo realizado desde Mendoza.

“Hoy, especialmente, contamos con una solución que se está usando en el mundo entero: un algoritmo que calcula el tamaño ideal del lente a colocar, utilizado en casi todos los países y con una adopción cada día mayor, logrando resultados muy positivos que impactan en la calidad de vida de los pacientes”, explicó el especialista a Infobae.

Instituto Zaldivar Instituto Zaldivar lleva más de 65 años de trayectoria. Instituto Zaldivar

El médico también subrayó el valor del reconocimiento internacional para su equipo de trabajo: “Estoy muy emocionado y, por supuesto, muy orgulloso, tanto en lo personal como especialmente por mi equipo, porque, aunque soy la cabeza visible, formo parte de un equipo que realiza un esfuerzo enorme. Haber sido mencionados en esta lista por segundo año consecutivo representa un gran privilegio para nosotros”.

Además, destacó el alcance global de las innovaciones desarrolladas desde el país: “Para nosotros es un gran reconocimiento, pero, por sobre todo, nos da muchísimo orgullo saber que desde Mendoza y Buenos Aires estamos llegando a clínicas en todo el mundo, que están usando nuestras soluciones de inteligencia artificial para calcular los lentes de sus pacientes”.

Un legado familiar en la oftalmología

La trayectoria de Roger Zaldivar también se vincula con el trabajo de su padre, Roberto Zaldivar, reconocido internacionalmente por sus aportes pioneros en el desarrollo de la lente intraocular fáquica (ICL) y en la cirugía refractiva.

“Mi padre, Roberto Zaldivar, ha sido reconocido por sus aportes pioneros en lentes fáquicas ICL, siendo considerado internacionalmente como uno de los ‘padres’ de esta técnica”, explicó el especialista. Ambos desarrollan su actividad en el Instituto Zaldivar, centro oftalmológico con sedes en Buenos Aires y Mendoza.

Acusaron a Roberto Zaldívar de romper aislamiento obligatorio y él salió a desmentirlo Roberto Zaldivar.

La institución cuenta con más de 65 años de trayectoria y acumula más de 200.000 cirugías realizadas, además de brindar servicios en distintas áreas de la salud ocular como cirugía refractiva, cataratas, retina, córnea, glaucoma, oculoplastia y oftalmología pediátrica.

Impacto global y compromiso social

El trabajo médico y científico de la familia también se complementa con la labor de la Fundación Zaldivar, dedicada a impulsar campañas gratuitas de prevención, detección y tratamiento de enfermedades oculares en poblaciones vulnerables de Argentina. Se centra en niños y adultos sin cobertura de obra social ni prepaga.

Fundación Zaldivar Fundación Zaldivar. Fundación Zaldivar

La inclusión de Roger Zaldivar en la Power List 2026 refuerza el reconocimiento internacional a su trabajo en investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas a la salud ocular, y posiciona a la medicina argentina como un referente global en innovación oftalmológica.