Alerta por la "estafa triangular": el riesgo que se corre al recibir una transferencia por error

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre una nueva modalidad de fraude conocida como “estafa triangular” . Se trata de un mecanismo que utiliza a personas inocentes como intermediarias para mover dinero obtenido de forma ilegal.

Un carnicero avivó a los clientes y contó la estafa que hacen para vender carne molida: "Una banda de plata"

Este tipo de engaño no solo implica una pérdida económica potencial, sino que también puede derivar en consecuencias judiciales para quienes, sin saberlo, participan en la maniobra.

El esquema comienza cuando una persona recibe en su cuenta bancaria una transferencia inesperada , que puede ser de montos elevados. Poco después, alguien se comunica para solicitar la devolución del dinero, alegando que se trató de un error, y proporciona un CBU distinto.

Sin embargo, lo que parece una simple equivocación es en realidad parte de una operatoria más compleja:

De esta manera, se dificulta el rastreo del dinero y se involucra a terceros en el circuito delictivo. Por otra parte, el principal peligro radica en que, al reenviar el dinero, la persona se convierte —aunque sea de forma involuntaria— en parte de una maniobra de lavado de activos .

Las autoridades explicaron que la trazabilidad bancaria deja registro de todas las operaciones, por lo que intervenir en este proceso puede derivar en investigaciones judiciales o sanciones.

Nueva modalidad de fraude: cómo evitar caer en la trampa de la transferencia "por error" Nueva modalidad de fraude: cómo evitar caer en la trampa de la transferencia “por error”. web

Qué hacer ante una transferencia sospechosa

Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia de Buenos Aires recomiendan actuar con cautela:

No devolver el dinero por cuenta propia.

No transferir fondos a cuentas indicadas por terceros.

Contactar de inmediato al banco.

Solicitar la reversión oficial de la operación.

de la operación. Dar aviso a las autoridades.

Este procedimiento permite que la entidad financiera active los protocolos correspondientes y evita que la persona quede comprometida en la maniobra.

Un fraude cada vez más sofisticado

La llamada estafa triangular refleja el crecimiento y la complejidad de los delitos financieros, que buscan aprovechar la buena fe de los usuarios para ocultar el origen ilícito del dinero.

Por eso, las autoridades insisten en la importancia de verificar siempre el origen de las transferencias y no actuar bajo presión, una de las herramientas más utilizadas por los estafadores.