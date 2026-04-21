21 de abril de 2026 - 17:04

"Bloqueá tu celular": una ciberestafa con mails falsos de la línea 910 del Gobierno busca robar datos

Un correo avisa que el número o el teléfono del usuario ha sido robado y recomienda cómo actuar. Pese a que el número es oficial, advierten no hacer clic en enlaces que vienen en el mensaje ya que pueden derivar en robo de información.

Advierten por una nueva ciberestafa que utiliza una línea del Gobierno&nbsp;

Advierten por una nueva ciberestafa que utiliza una línea del Gobierno 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En las últimas horas comenzó a circular una nueva modalidad de ciberestafa para robar datos o instalar software malicioso mediante un correo electrónico que utiliza un formato engañoso haciéndose pasar por la línea 910 del Gobierno para bloquear celulares robados.

Leé además

Guias del Everest provocaban malestares en los escaladores para cobrar seguros

Estafa millonaria en el Everest: guias provocaban malestares en los escaladores para cobrar seguros

Por Redacción Mundo
Estafa con multas de tránsito truchas

El método de estafa que reapareció en Mendoza y encendió alarmas

Por Redacción Sociedad

El engaño del correo electrónico del Gobierno para bloquear celulares

Enviado desde la dirección "[email protected]", el mail apunta a informar sobre la existencia de dicho servicio ofrecido por el Ministerio de Seguridad, el cual efectivamente existe de manera oficial. Sin embargo, no tiene ningún vínculo con el Gobierno.

El texto del correo explica que “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal".

Ciberestafa mail
Los links señalados en rojo conducen a sitios maliciosos

Los links señalados en rojo conducen a sitios maliciosos

Cuál es el link donde no hay que hacer click

El servicio *910 existe y es legítimo. Este permite bloquear líneas y equipos ante robos, pero se accede llamando desde cualquier teléfono, no a través de enlaces.

El problema en el polémico mail es el link que aparece al final del mensaje, ya sea donde dice “Ver más” o “Desuscribirme”, ya que ambas conducen un enlace malicioso. Hacer click allí puede derivar en el robo de datos bancarios, cuentas personales y servicios digitales, así como en la instalación de malware en el dispositivo. Tampoco hay que cliquear sobre la imagen.

Toda la información oficial del gobierno argentino se publica exclusivamente en el portal argentina.gob.ar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Paso Los Libertadores, Chile (X @UPFronterizos)

Cruce a Chile bajo amenaza: denuncian una página web falsa que estafa y roba datos a los usuarios

Por Redacción Sociedad
El automóvil Mercedes Benz CLA 200 secuestrado.

Detuvieron en Entre Ríos a un hombre ligado a estafas en Mendoza: le incautaron un auto de alta gama

Por Redacción Policiales
gran fiesta para nuestros amigos de cuatro patas: jornada gratuita de salud animal en guaymallen

Gran fiesta para nuestros amigos de cuatro patas: jornada gratuita de salud animal en Guaymallén

El Colegio de Abogados de Mendoza aclaró que no solicita datos por teléfono a los matriculados 

Alerta por posibles estafas: el Colegio de Abogados de Mendoza advirtió sobre pedidos falsos de datos

Por Redacción Sociedad