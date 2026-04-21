"Bloqueá tu celular": una ciberestafa con mails falsos de la línea 910 del Gobierno busca robar datos

En las últimas horas comenzó a circular una nueva modalidad de ciberestafa para robar datos o instalar software malicioso mediante un correo electrónico que utiliza un formato engañoso haciéndose pasar por la línea 910 del Gobierno para bloquear celulares robados.

Enviado desde la dirección " [email protected] ", el mail apunta a informar sobre la existencia de dicho servicio ofrecido por el Ministerio de Seguridad, el cual efectivamente existe de manera oficial. Sin embargo, no tiene ningún vínculo con el Gobierno.

El texto del correo explica que “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal".

El servicio *910 existe y es legítimo. Este permite bloquear líneas y equipos ante robos, pero se accede llamando desde cualquier teléfono , no a través de enlaces.

El problema en el polémico mail es el link que aparece al final del mensaje, ya sea donde dice “Ver más” o “Desuscribirme”, ya que ambas conducen un enlace malicioso. Hacer click allí puede derivar en el robo de datos bancarios, cuentas personales y servicios digitales, así como en la instalación de malware en el dispositivo. Tampoco hay que cliquear sobre la imagen.

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