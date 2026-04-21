Vendimia 2026: la Reina Azul Antolínez recibió su 0km como premio de su coronación

La Reina elegida en el 90° aniversario de la fiesta nacional fue obsequiada con un vehículo. “Me a servir mucho para desempeñar mi trabajo”, aseguró.

La actual Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió un vehículo 0km como parte de los premios por su coronación en la fiesta más importante de Mendoza. La entrega se concretó en un acto oficial que reunió a autoridades provinciales y representantes del sector privado.

El reconocimiento se dio en el marco del 90° aniversario de la celebración vendimial, donde la joven fue elegida como soberana junto a la virreina Agustina Giacomelli, de Tunuyán. El obsequio fue posible gracias a una gestión conjunta entre la empresa Telekino y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Tras su coronación en “90 cosechas de una misma cepa”, la soberana recibió el vehículo, un Chevrolet Onix 1.0 Y MT, de color blanco. La entrega se llevó a cabo en las instalaciones de Territorio Yacopini, concesionaria de amplia trayectoria en la provincia.

Del acto participaron el subsecretario de Cultura, Diego Gareca; la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Ida López, y representantes de Telekino y Yacopini.

Discurso de la Reina: “Me va a servir mucho” La Reina Nacional de la Vendimia expresó su emoción al recibir el vehículo y destacó el significado personal de este momento. “Son muchos los sentimientos, pero el primero es gratitud”, asumió. También afirmó que “es una herramienta” que le va a servir mucho “para desempeñar su trabajo durante este año”.