Viral: alumnos de último año concientizan sobre las amenazas de tiroteos en las escuelas

Tras las amenazas en escuelas de todo el país, alumnos se hacen viral con un video para sensibilizar sobre la gravedad de estas bromas.

Alumnos de escuelas secundarias concientizan sobre la gravedad de las falsas amenazas de tiroteos en las escuelas.

En medio de la preocupación por la circulación de amenazas en escuelas, promociones de alumnos secundarios lograron ser viral en las redes sociales con mensajes donde se destaca un fuerte llamado a la conciencia, demostrando que las plataformas digitales también pueden ser utilizadas con un fin positivo.

Estudiantes de 6° y 4° del Colegio Monseñor Dr. Pablo Cabrera (San Juan), realizaron un video que alcanzó más de 168 mil “me gusta” en TikTok. La secuencia comienza con una frase mal escrita en el espejo de un baño: “Mañana ay tiroteo no bengan”. Luego, otro estudiante corrige el mensaje y da paso a una serie de consignas en carteles: “La escuela debe ser un lugar seguro, no un lugar de preocupación”, “Tus palabras tienen impacto: una broma puede convertirse en un problema”, “Cuidar es tarea de todos” y “El respeto es la base para convivir en paz”. El cierre refuerza el mensaje: “Cuidar es tarea de todos”.

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Compromiso y cuidado de todos Los propios alumnos explicaron que el objetivo es generar reflexión entre sus pares y advertir sobre las consecuencias de este tipo de “bromas”, que pueden provocar temor y alterar el normal funcionamiento de las instituciones educativas. Además, destacaron la importancia de cuidar la escuela como un espacio seguro para toda la comunidad.

En la misma línea, alumnos de una escuela de Muñiz (Provincia de Buenos Aires), difundieron un video que superó las 18 mil visualizaciones. La iniciativa, bajo la misma consigna del video de la escuela sanjuanina, surgió como respuesta a mensajes como “mañana tiroteo, no vengas”, que -según la Policía- estarían vinculados a retos virales en redes sociales. video concientización tiroteos Instagram: promo26_.gm Ambos videos reflejan cómo una tendencia viral puede resignificarse y transformarse en una herramienta de concientización, en un contexto donde el uso responsable de las redes sociales resulta clave.