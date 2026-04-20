"Entre las dos matamos a alguien": fuerte amenaza sacude a un colegio de La Plata

Mensajes difundidos entre estudiantes con frases violentas activaron una investigación judicial y medidas preventivas en una escuela de La Plata.

Una nueva amenaza generó preocupación en la escuela Nuestra Señora de Luján, en la ciudad de La Plata. La alerta surgió luego de la difusión de mensajes intimidatorios entre estudiantes que advertían sobre un posible hecho de violencia.

El caso tomó estado público tras la denuncia de familias que detectaron publicaciones en redes sociales y estados de WhatsApp con frases como “entre las dos matamos a alguien”, lo que motivó la intervención de la Justicia.

Interviene la Fiscalía de Menores La denuncia fue radicada en la Comisaría 9ª y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Menores, que busca determinar el origen de los mensajes, su alcance y la eventual responsabilidad de los involucrados.

El episodio se produce en un contexto de creciente inquietud, ya que en el mismo establecimiento se habían registrado hechos recientes, como una advertencia escrita en un baño sobre un posible ataque y la presencia de un alumno con objetos que generaron alarma.

Medidas preventivas y preocupación creciente Frente a la situación, las autoridades escolares implementaron medidas de prevención, entre ellas el refuerzo de controles en el ingreso, revisión de mochilas y la convocatoria a las familias para abordar lo ocurrido.