Buscan entrenar a los preceptores para responder ante "escenarios complejos" en las escuelas

El clima de convivencia en las escuelas de Mendoza y del país ha encendido alarmas, en particular la última semana. Frente a hechos de violencia y amenazas entre adolescentes que trascienden las aulas, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió avanzar en una estrategia de fondo: formar a los preceptores para que se conviertan en un tutor pedagógico con herramientas de intervención directa.

Tras amenazas de tiroteo en escuelas, 4 de cada 10 chicos no fueron a clases en Mendoza en la mañana

Alerta en las escuelas por amenazas: qué conductas observar en los chicos y una guía para actuar

El área aprobó, mediante la Resolución 1288, el nuevo postítulo docente Actualización Académica en el nuevo rol del preceptor/a como tutor pedagógico en escenarios complejos, una propuesta formativa orientada a fortalecer el acompañamiento de las trayectorias escolares en el Nivel Secundario.

Esta iniciativa busca que el personal que más tiempo pasa con los alumnos sea el primer eslabón de contención ante situaciones de crisis.

La formación no es casual. Surge en un contexto donde las dinámicas juveniles requieren de una escucha activa y una mirada técnica ante un aumento de la violencia.

Los casos de amenazas de tiroteos en las escuelas se multiplicaron la semana pasada en muchos colegios del país, lo que incluyó decenas de casos en Mendoza. Antes, hubo chicos que lo concretaron o llevaron armas al colegio. También hay advertencias en redes sociales pero además situaciones de violencia tanto allí como en las inmediaciones de los colegios .

La propuesta será ejecutada por el Instituto de Educación Superior 9-029 de Luján de Cuyo, bajo una modalidad combinada que suma un total de 200 horas reloj.

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron la urgencia de esta jerarquización: “El fortalecimiento del rol del preceptor como tutor pedagógico es clave para garantizar trayectorias educativas más inclusivas y acompañadas. Esta propuesta busca jerarquizar su función dentro de las instituciones y brindar herramientas concretas para intervenir en escenarios cada vez más desafiantes”.

Los ejes de la formación: emociones e inclusión

El postítulo no solo abordará cuestiones disciplinarias, sino que se mete de lleno en la psicología y el entorno social del estudiante. Los ejes centrales incluyen:

Educación emocional: Herramientas para detectar y mediar en conflictos antes de que escalen a la violencia.

Inclusión educativa: Estrategias para asegurar que el alumno no abandone el sistema.

Trabajo articulado: Cómo vincular a la escuela con las familias y la comunidad en contextos críticos.

El diseño curricular está pensado para que el preceptor pueda elaborar planes de acción tutorial, permitiéndole intervenir de manera "situada y reflexiva" ante cada caso particular.

Cómo es la propuesta de la DGE

Carga horaria: 200 horas.

Modalidad: Combinada (presencial y virtual).

Objetivo final: Fomentar la permanencia y el egreso de los estudiantes mediante un acompañamiento integral.

Contacto para informes: 261 5460278.