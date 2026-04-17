Tras amenazas de tiroteo en escuelas, 4 de cada 10 chicos no fueron a clases en Mendoza en la mañana

Durante el miércoles y la mañana de este viernes, las autoridades adviertieron sobre la presencia de pegatinas y carteles en escuelas con amenzas por tiroteos. Asimismo, se detectó que algunos alumnos compartieron fotos en redes sociales con armas de fuego , lo que derivó en más de 50 denuncias , según informó el Ministerio Público Fiscal.

Amenazas en escuelas: imputan a un chico de 17 años por llevar una réplica de arma y a su madre por instigarlo

Alerta en las escuelas por amenazas: qué conductas observar en los chicos y una guía para actuar

Este viernes, se revelaron los datos oficiales sobre el porcentaje de asistencia en las escuelas de Mendoza en el turno mañana , y se evidenció una baja significativa en uno de los niveles. Según informó la Dirección General de Escuelas (DGE) , la Secundaria Orientada Pública registró una asistencia de 62,46%. De esta manera, el dato refleja que solo 4 de cada 10 chicos fueron a clases.

A este nivel, le sigue la Secundaria Técnica Pública con 73,54% ; Inicial Pública 75,43%; Primaria Pública: 83,73% ; Inicial Privada: 85,02% ; Secundaria Orientada Privada 86,57%; Primaria Privada 90,09%; Secundaria Técnica Privada 97,91%

Ante este dato, que evidencia un ausentismo mayor en las escuelas públicas secundarias , desde la DGE señalaron a Los Andes que se trata de un número bajo, pero no negativo , ya que se toma en cuenta la preocupación que existe entre estudiantes y familiares. Por otro lado, aclararon que el porcentaje final del día puede cambiar con los datos del turno tarde, vespertido y nocturno.

Asimismo, desde el organismo aclararon que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Seguridad y otros organismos para asegurar el cumplimiento de los protocolos. Además, aseguraron que el sistema respondió y actuó para brindar el servicio educativo con normalidad.

Por otro lado, desde la DGE no descartan que el anuncio falso sobre la suspensión de clases fuera un factor que incentivó al ausentismo en las escuelas. Al respecto, desde el organismo desmintieron la medida y aclararon que las clases se dictan normalidad en todos los niveles y modalidades.

Adolescentes detenidos e imputados

Durante la mañana de este viernes, un adolescente de 17 años fue imputado por el delito de intimidación pública en calidad de autor por llevar a la escuela una réplica de arma de fuego. Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, la madre del menor también fue imputada por "instigadora del delito de intimidación pública", ya que fue la adulta quien le recomendó la acción.

El fiscal también imputó a otro adolescente de 16 años por el delito de intimidación pública tras confirmar que había publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante en las redes sociales.

Por otro lado, el Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, señaló que 7 escuelas advirtieron amenazas en los últimos días y aseguró que se identificaron a otros tres adolescentes involucrados. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que ninguno es imputable, puesto que tienen todos menos de 16 años.