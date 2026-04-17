La DGE aclaró que las clases son normales este viernes, tras la ola de amenazas y fake news en redes

La Dirección General de Escuelas (DGE) salió a aclarar que este viernes 17 de abril las clases se dictarán con absoluta normalidad en las escuelas , desmintiendo los falsos posteos que se hicieron virales en redes y chats de WhatsApp dentro de la comunidad de padres y alumnos.

Amenazas de tiroteos en escuelas: qué hay detrás de la conducta de los adolescentes

Confirmaron amenazas de tiroteo en 25 escuelas de Mendoza: así es el protocolo de emergencia de la DGE

El mensaje oficial se conoció en una semana compleja para el sistema educativo luego de una seguidilla de amenazas y grafitis en distintos establecimientos sobre supuestos tiroteos, a tono con las tragedias recientes como la de Santa Fe.

Importante Informamos que el día viernes 17/4 hay clases con normalidad en toda la provincia. #EducaciónMendoza pic.twitter.com/WlfHURGM6n

En Mendoza, se han detectado advertencias en 25 establecimientos de varios departamentos.

Entonces, desde la DGE, atendiendo al miedo y a la preocupación de las familias, ya tomaron medidas de control y seguridad.

Desde el jueves ya estaba listo el nuevo "Protocolo de actuación ante amenaza, intimidación pública y retos virales", que las autoridades se vieron empujadas a oficializar tras despertarse esta delicada situación.

Entre otras cosas, plantea qué señales de alarma deben observarse, cómo actuar ante un chico con alteraciones de su conducta y cuándo solicitar ayuda a servicios especializados.

Amenaza de tiroteo en una escuela de Las Heras generó alarma y un operativo policial Las amenazas de adolescentes y, más aún las concreciones, de tiroteos en las escuelas ha copado la agenda pública Gentileza

El nuevo protocolo introduce medidas de control que la DGE defiende bajo el paraguas de la seguridad colectiva. Ante la pregunta de si las escuelas pueden revisar las pertenencias de los alumnos, Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria de la DGE, fue tajante: "Sí, claro que sí". De hecho, este viernes por la mañana, ya sucedía en varios colegios.

De todos modos, la policía no puede hacerlo sin autorización especial, pero el director sí puede solicitarlo.

Incluso, en una escuela de Las Heras, que fue el primero que se conoció, se les pidió a los alumnos que fueran sin mochila. ”El protocolo incluso habilita a la escuela a pedir que los chicos vayan solo con la carpeta y lapicera, sin mochila, si hay una amenaza vigente", explicó Páez.

“Lo que nosotros tenemos que generar son espacios seguros en las escuelas, tenemos un cuerpo de profesionales en las escuelas y tenemos que reforzar el aprendizaje”, remarcó sobre el trabajo interdisciplinario.

Otro punto es el diálogo y la responsabilidad en la familia. Un anexo del nuevo protocolo exige a las escuelas enviar un comunicado institucional a las familias con preguntas incómodas pero necesarias: ¿En qué redes está su hijo? ¿Con quién habla? ¿Qué lleva en la mochila?

"Ese chico sale de una casa. Volvemos a la corresponsabilidad", advirtió Páez.