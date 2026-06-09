Viral: le pidieron US$ 2.000 por una reseña, se negó y su respuesta causó furor en redes sociales

Una tienda rechazó la propuesta de una influencer gastronómica y decidieron accionar por su cuenta. Cientos de usuarios felicitaron su respuesta.

Viral: le pidieron US$2.000 por una reseña, se negaron y su respuesta causó furor en redes sociales.

Una tienda de comestibles del Reino Unido causó furor en redes tras recibir una propuesta de una influencer gastronómica. Según contaron, les ofreció promocionar sus productos a cambio de una suma considerable, pero la respuesta del negocio terminó generando más repercusión que la oferta original.

La creadora de contenido, de unos 20 años, les pidió cerca de 2.000 dólares para grabar un video probando algunos de los productos del comercio. La propuesta fue enviada a Somerset Farmhouse, una tienda ubicada en la localidad de Williton, en el sudoeste de Inglaterra.

Sin embargo, los propietarios decidieron responder con humor tras no aceptar el acuerdo. La dueña del negocio, identificada como Sally Payton, se grabó a sí misma mientras comía uno de los rollitos de salchicha que venden habitualmente en el local.

Embed The Somerset Farmhouse of 1 North Street, Williton were approached by a "food influencer" that wanted to charge them £2,000 for a review.



They put out a video of Sally eating a sausage roll instead .



Lets make Sally and the Somerset Farmhouse famous for free. pic.twitter.com/S8nr9y7aXP — Robbie (@Robbie_Reasons) June 6, 2026 El video logró gran repercusión en redes sociales El video fue compartido en las redes del local acompañado de un mensaje que invitaba a los usuarios a hacer famosa a la comerciante. La publicación se volvió viral de inmediato y logró captar la atención de miles de personas en pocas horas.

El posteo logró superar las 500 mil reproducciones en poco más de 30 horas y alcanzó los 50 mil “me gusta”. Una cifra muy superior a la que imaginaban los dueños del local, y similares a las que prometía la influencer a cambio de US$2.000. Tras ello, cientos de usuarios prometieron visitar el lugar de comidas.