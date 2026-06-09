9 de junio de 2026 - 15:15

Viral: le pidieron US$ 2.000 por una reseña, se negó y su respuesta causó furor en redes sociales

Una tienda rechazó la propuesta de una influencer gastronómica y decidieron accionar por su cuenta. Cientos de usuarios felicitaron su respuesta.

Viral: le pidieron US$2.000 por una reseña, se negaron y su respuesta causó furor en redes sociales.

Viral: le pidieron US$2.000 por una reseña, se negaron y su respuesta causó furor en redes sociales.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Una tienda de comestibles del Reino Unido causó furor en redes tras recibir una propuesta de una influencer gastronómica. Según contaron, les ofreció promocionar sus productos a cambio de una suma considerable, pero la respuesta del negocio terminó generando más repercusión que la oferta original.

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La creadora de contenido, de unos 20 años, les pidió cerca de 2.000 dólares para grabar un video probando algunos de los productos del comercio. La propuesta fue enviada a Somerset Farmhouse, una tienda ubicada en la localidad de Williton, en el sudoeste de Inglaterra.

Sin embargo, los propietarios decidieron responder con humor tras no aceptar el acuerdo. La dueña del negocio, identificada como Sally Payton, se grabó a sí misma mientras comía uno de los rollitos de salchicha que venden habitualmente en el local.

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El video logró gran repercusión en redes sociales

El video fue compartido en las redes del local acompañado de un mensaje que invitaba a los usuarios a hacer famosa a la comerciante. La publicación se volvió viral de inmediato y logró captar la atención de miles de personas en pocas horas.

El posteo logró superar las 500 mil reproducciones en poco más de 30 horas y alcanzó los 50 mil “me gusta”. Una cifra muy superior a la que imaginaban los dueños del local, y similares a las que prometía la influencer a cambio de US$2.000. Tras ello, cientos de usuarios prometieron visitar el lugar de comidas.

“Las únicas personas que se dejan influir por estos influencers son las personas que no creen en sus capacidades. Bien por esta tienda. Mis felicitaciones”, escribió un usuario en la caja de comentarios, siendo altamente aceptado por los demás internautas. "Giro inesperado: tú eras el influencer gastronómico", colocó otro seguidor.

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