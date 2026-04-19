Detuvieron en Entre Ríos a un hombre ligado a estafas en Mendoza: le incautaron un auto de alta gama

Un hombre fue detenido en el marco de una investigación por estafas . Se trató de procedimientos realizados en distintas jurisdicciones de Entre Ríos, donde además se secuestraron vehículos y otros elementos de interés para la causa.

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Según informaron medios locales, el implicado quedó bajo la lupa de la Justicia por su presunta participación en maniobras delictivas registradas en Mendoza , lo que amplía el alcance de la investigación más allá de una sola provincia.

En el operativo, las fuerzas de seguridad secuestraron un automóvil de alta gama: un Mercedes-Benz valuado en unos 70 mil dólares , conducido por un ciudadano chileno de 36 años, con domicilio actual en la provincia de San Juan.

Fuentes policiales confirmaron al medio local Elonce que, al verificar la identidad del hombre, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) arrojó un pedido de detención vigente desde marzo de 2026, solicitado por la justicia de Mendoza por delitos económicos y estafas reiteradas.

El automóvil Mercedes Benz CLA 200 secuestrado El automóvil Mercedes Benz CLA 200 secuestrado. Policía de Entre Ríos

Pero eso no era todo. Los agentes también detectaron irregularidades en el DNI presentado por el conductor del Mercedes-Benz. Las autoridades entrerrianas notificaron que la fotografía del documento no coincidía con la del sistema y que el número consignado pertenecía, en realidad, al padre del conductor.

Por este motivo se le secuestró también teléfonos celulares y toda la documentación apócrifa. El detenido fue derivado a la Comisaría de Chajarí, Entre Ríos.