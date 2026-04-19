Una escuela para los consumidores: hay 8.000 denuncias anuales y Mendoza capacitará en derechos de los usuarios

En un contexto donde la complejidad de los mercados digitales y financieros incrementó los conflictos para los consumidores , en Mendoza hay una escuela para formarlos. La Escuela Mendocina de Educación en Consumo , es una iniciativa que cuenta con una plataforma diseñada para transformar al ciudadano en un usuario más formado para un consumo seguro.

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Con un r egistro de 8.236 reclamos durante 2025 , la Dirección de Defensa del Consumidor, apunta a brindar información clara, accesible y práctica para que la ciudadanía tome decisiones de consumo más seguras y ejerza sus derechos.

“La propuesta funciona como un espacio de formación, orientación y prevención de conflictos que, además, facilita el acceso a canales oficiales de consulta y denuncia, fortaleciendo la protección de las personas consumidoras en la provincia”, destaca el área.

Con esto, se busca revertir una tendencia preocupante: solo en 2025, la provincia gestionó miles de conflictos que llegaron a través de la Ventanilla Única Federal, de los cuales 1.357 fueron tramitados directamente por la Dirección Provincial y 6.879 derivados a oficinas municipales.

“ Hoy vemos que muchos conflictos de consumo se podrían prevenir con información clara y accesible ”, aseguró a Los Andes Mónica Nofal, responsable de la mencionada dirección.

image.png La Escuela Mendocina de Educación en Consumo, es una iniciativa que cuenta con una plataforma diseñada para transformar al ciudadano en un usuario más formado para un consumo seguro. Gentileza

“La Escuela nace para educar, orientar y empoderar a la ciudadanía: explicar derechos, alertar sobre estafas y facilitar el acceso a canales oficiales. Además, permite ordenar la comunicación institucional (con guías, novedades y campañas) en un solo lugar, con contenidos por tema y herramientas prácticas”, explicó.

Está pensada como un espacio digital accesible desde la web oficial, para llegar a todo el territorio. En paralelo, la propuesta contempla actividades presenciales en sedes de atención y/o en articulación con municipios e instituciones locales, según agenda y disponibilidad. Es decir: “El ‘centro’ es digital, pero puede tener acciones presenciales en territorio”, apuntó la referente.

Los 4 pilares del empoderamiento de los consumidores

La Escuela es un espacio de formación dinámica organizado en cuatro ejes fundamentales para facilitar la navegación del usuario:

Capacitaciones: Oferta de formación virtual y presencial con herramientas prácticas para el día a día.

Consumidores informados: Un catálogo de contenidos segmentado por intereses específicos.

Novedades: Un sistema de alertas tempranas, campañas de prevención y actualizaciones normativas.

Red de Protección al Consumidor: Un esquema de articulación con organismos estatales para una orientación eficiente de los reclamos.

Foco en ciberestafas y perspectiva de género

Los temas que más conflictos generan a los consumidores

Nofal destacó que hay temas que consideran prioritarios y que son los que hoy generan más consultas y conflictos: entre ellos mencionó especialmente dos categorías: mujeres, género y diversidad, y turismo y transporte (reservas, cancelaciones, reprogramaciones).

En cuanto a la primera, el espacio está destinado a proteger los derechos en ámbitos sensibles como la salud, la identidad de género y el acceso a prestaciones, brindando herramientas de denuncia ante situaciones de vulnerabilidad.

consumo, inflación, supermercados La Escuela Mendocina de Educación en Consumo, es una iniciativa que cuenta con una plataforma diseñada para transformar al ciudadano en un usuario más formado para un consumo seguro. NA

Estos ejes están contemplados dentro de las 12 categorías de la Escuela y se reforzarán con campañas, guías y capacitaciones específicas según la agenda del año. Otros temas a los que se les dará relevancia son:

-Comercio electrónico, consumo digital y ciberestafas (compras por redes, enlaces falsos, fraudes, suplantaciones). “Ante el aumento de fraudes en entornos digitales, esta sección ofrece guías para identificar perfiles falsos, comprar de forma segura y protocolos de acción inmediata ante un robo de datos o dinero”, explica el área.

-Reclamos y resolución de conflictos (cómo reclamar, documentación, tiempos, seguimiento).

-Servicios esenciales y telecomunicaciones (facturación, bajas, cortes, cambios de plan).

-Mercado financiero (tarjetas, consumos desconocidos, débitos automáticos, préstamos).

"La educación en consumo es una estrategia clave para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. No solo buscamos resolver conflictos, sino evitarlos mediante la prevención y el acceso a información clara", señalaron desde Defensa del Consumidor.

La Escuela Mendocina de Educación en Consumo ya se encuentra operativa de forma online a través del sitio oficial del Gobierno de Mendoza. Allí, los usuarios podrán encontrar desde el formulario de denuncias hasta guías interactivas para proteger su bolsillo.

Cómo serán las capacitaciones

Nofal detalló que las capacitaciones se organizarán como talleres y cursos breves, principalmente virtuales, para garantizar alcance provincial. También habrá instancias presenciales cuando corresponda (en articulación con municipios u organismos). Actualmente están trabajando en el desarrollo de la web y los contenidos.

La idea es que sean cursos con las siguientes características:

Duración: formatos cortos (por ejemplo, 45 a 90 minutos) y cursos más completos por módulos (cuando el tema lo requiera).

Cursado: simple, con materiales de apoyo (guías, listas de verificación, preguntas frecuentes) y casos prácticos.

Inscripción: desde la web oficial, con enlace a formulario o plataforma de cursado según cada propuesta.

Certificación: se prevé la emisión de constancia de participación cuando la capacitación lo permita (especialmente en cursos con inscripción y asistencia registrada).

La modalidad exacta se ajustará según el formato y el sistema disponible.

Quiénes podrán acceder a las capacitaciones para consumidores

Las capacitaciones están destinadas a toda la ciudadanía, con contenidos adaptados a distintos públicos:

consumidores en general,

jóvenes y familias,

personas mayores,

referentes comunitarios,

instituciones educativas (docentes y estudiantes),

municipios y organizaciones locales.

El criterio es que cualquier persona interesada pueda acceder, especialmente quienes necesiten herramientas prácticas para evitar conflictos o ejercer derechos.