Consumidores: el ránking de las principales denuncias y estafas en Mendoza en 2025

Las estafas online fueron el motivo más frecuente de problemas para los consumidores de Mendoza durante 2025. El avance del universo digital y las operaciones por esos medios han dado pie a este tipo de situaciones que pueden generar no solo dolores de cabezas sino grandes problemas.

Aunque hay sitios seguros y diferentes mecanismos de control, los estafadores se las han arreglado para generar recursos y estrategias para concretar sus delitos. Se suma el desconocimiento de los usuarios sobre estos artilugios y qué conductas tener, qué espacios y formatos preferir para prevenir problemas, o, al menos, poder denunciar y recuperar el dinero.

Durante 2025 en todo el territorio mendocino se registraron 1770 denuncias por estafas financieras , de acuerdo a la información de Defensa del Consumidor de la provincia. Pero en el ránking de los principales problemas para los usuarios en Mendoza aparecen dos rubros más: la falta de cunplimeto d egarabtias de electrodomesticos y otros equipos y las dificultades para dar de baja servicios , sobre todo de telefonía móvil pero también otros como televisión satelital.

La directora de Defensa del Consumidor de Mendoza, Mónica Lucero de Nofal, advirtió que el crecimiento de las operaciones digitales multiplicó los conflictos y obligó a reforzar los controles y la articulación con organismos nacionales.

El asunto son las transacciones realizadas por diversos canales, como alquileres, compras o contrataciones de servicios , muchas veces realizados con prestadores de dudosa procedencia y que apelan a canales sin seguridad, lo cual luego dificulta las acciones para recuperar el dinero, sin contar el mal momento o las complicaciones asociadas como no contar con aquello que se contrató o compró.

“En 2025, lo más denunciado fueron las estafas y los servicios financieros”, explicó a Los Andes la funcionaria. En ese rubro se concentraron 1.770 denuncias en toda la provincia, vinculadas principalmente a “estafas virtuales, cobros que aparecen en las tarjetas de crédito sin haber sido solicitados y compras que no fueron realizadas por el consumidor", detalló.

“Es importante siempre hacer la denuncia en la fiscalía penal y contratar a plataformas que salgan en forma legal, con HTTPS, para poder seguir la trazabilidad”, explicó.

Empresas que no cubren las garantías

En segundo lugar se ubicaron los reclamos por electrodomésticos y artefactos para el hogar, con 492 denuncias, en su mayoría asociadas al incumplimiento de las garantías. “Hemos tenido bastante problema con las garantías de los productos, y esto lo trabajamos a nivel nacional”, señaló Lucero de Nofal.

En ese sentido, aclaró que los mayores inconvenientes se registraron con proveedores y marcas nacionales. “Con las marcas internacionales no ha habido, hasta ahora, ningún tipo de denuncia, por lo menos en Mendoza”, precisó. El abordaje de estos casos se canaliza a través del Consejo Federal de Consumo (Cofedec), junto a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

“Cuando no se respetan las garantías, tenemos que hablar directamente con la máxima autoridad de las empresas, los CEOs, para que se abra la garantía”, explicó. Incluso relató un caso concreto: “Hubo una denuncia con una heladera. Mandamos el lote del producto para que se sacara muestra desde la fábrica o el importador y verificar si cumplía las normas. Encontramos una deficiencia y se le indicó a la fábrica, desde el Gobierno nacional, que esa heladera no debía seguir en el circuito comercial”.

Promociones confusas y obstáculos para dar de baja servicios

El tercer lugar del ranking lo ocuparon los servicios de telecomunicaciones, con 459 denuncias, principalmente vinculadas a promociones engañosas y dificultades para dar de baja los servicios. “No es por deficiencias en el servicio, sino por el tema de la publicidad”, aclaró la directora.

También sucede otra cosa muy frecuente: “Se publicita una promoción por tres meses, pasan esos tres meses, el consumidor se olvida y al cuarto mes le viene la factura como antes o más cara”, detalló. A esto se suma otro problema recurrente: la imposibilidad de cancelar el servicio de manera sencilla. “No está el canal obligatorio para dar de baja. Hay una normativa nacional que obliga a tenerlo, y muchas veces no está en la página de la empresa como corresponde”, advirtió.

También ocurre que las empresas apelan a artilugios como falta de respuesta, pasar por varias áreas o dilatar la baja lo que redunda en que se siga cobrando el servicio pese a la solicitud del usuario.

Lucero de Nofal remarcó que la situación se repite, se da mayormente en telefonía móvil pero también es frecuente en servicios de televisión satelital. “Hemos puesto multas altas y seguimos haciendo controles”, afirmó. Además, recomendó a los usuarios guardar pruebas: “Hay que hacer la denuncia en forma inmediata y tomar un print de pantalla que demuestre que se intentó dar la baja”.

Compras online y derecho al arrepentimiento

Otro foco de conflicto son las ventas online. La funcionaria recordó que la ley establece un plazo de diez días hábiles para arrepentirse de una compra, incluso las realizadas por internet. “Siempre decimos que antes de iniciar una compra hay que verificar si está el botón de baja, porque el consumidor puede arrepentirse por cualquier causa y hacerlo desde la misma página del proveedor”, señaló. Es que hay una normativa nacional que establece esto como una obligación.

Aclaró, no obstante, que ese plazo aplica a la compra de productos y no a los servicios. “En los servicios, como telefonía o televisión, el botón de baja debería estar disponible en cualquier momento”, subrayó.

Estafas digitales: cuándo interviene Defensa del Consumidor

Respecto de las estafas financieras, Lucero de Nofal explicó que la resolución depende del canal por el cual se haya efectuado el pago. “Los bancos en general lo solucionan, pero siempre hay que hacer primero la denuncia penal”, indicó.

Sin embargo, marcó un límite claro: “Cuando la estafa es vía redes sociales, nosotros no tenemos competencia. Ahí actúa la Fiscalía penal”. Se trata de operaciones iniciadas por WhatsApp, Instagram o Facebook, en las que el consumidor termina transfiriendo dinero a cuentas desconocidas. Esto ocurre cuando el vendedor pide la transferencia a alguna cuenta propia o pide los datos de cuenta bancaria o alguna billetera del usuario para hacer el débito, esto es lo más inseguro.

“Las plataformas serias tienen el candadito de seguridad. Vos pagás dentro de la plataforma, cargás la tarjeta y después incluso podés borrar los datos. Si una compra te manda a un WhatsApp, ahí tenés que deshacer la operación: es probable que te estén por estafar”, alertó.

En cambio, destacó el trabajo conjunto con algunas plataformas. “Con Mercado Libre, si el proveedor no responde, en 30 días te solucionan el problema y sacan al proveedor de la plataforma. Con Meta también tenemos contacto directo y, si no responden, los sacan del sistema”, explicó.

Prepagas y servicios de salud

Entre los reclamos de menor volumen, pero que también tienen mucha presencia, aparecen las denuncias contra empresas de medicina prepaga. “El servicio de salud lo tratamos de manera rápida y especial”, afirmó la directora.

“Las denuncias son porque no quieren dar cobertura, pero la tienen que dar. Está el PMO obligatorio y normativa nacional clara. Estos casos se resuelven todos y a favor del usuario”, concluyó.

Cómo evitar estafas

Entre las estrategias para prevenir estafas virtuales y financieras, el Ministerio de Seguridad de Mendoza recomienda desconfiar de correos electrónicos inesperados y tratar de constatar que sean fidedignos. También se debe tener precaución con las solicitudes urgentes. Las autoridades advierten que estos mensajes suelen ser intentos de fraude, por lo que se recomienda tomarse un tiempo para analizar la situación antes de actuar.

Por otro lado, la cartera provincial subraya que ninguna empresa legítima solicitará información sensible, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, a través de correos electrónicos o mensajes no solicitados. En estos casos, siempre es importante confirmar la autenticidad del mensaje mediante canales oficiales.

Además, se hace hincapié en la necesidad de no descargar archivos sospechosos provenientes de correos electrónicos o mensajes desconocidos, ya que pueden contener malware o virus diseñados para robar información personal o dañar el dispositivo.