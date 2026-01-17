Fin de semana caluroso y posibilidad de tormentas por la noche: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico del tiempo indica una máxima de 35°C para este sábado. El domingo habrá un leve descenso de temperatura.

Los días de calor no dan tregua y continúan las altas temperaturas. Este sábado, está prevista una jornada calurosa, algo nublada con precipitaciones hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas. Además el Servicio Meteorológico anunció inestabilidad en cordillera.

El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 21°C.

Pronóstico extendido en Mendoza Para este domingo se registra un leve descenso de la temperatura. El tiempo estará Inestable hacia la noche y se podrían presentarse precipitaciones en cordillera. La máxima será de 31°C y la mínima de 22°C.