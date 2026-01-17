17 de enero de 2026 - 08:35

Fin de semana caluroso y posibilidad de tormentas por la noche: así estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico del tiempo indica una máxima de 35°C para este sábado. El domingo habrá un leve descenso de temperatura.

Días de mucho calor en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los días de calor no dan tregua y continúan las altas temperaturas. Este sábado, está prevista una jornada calurosa, algo nublada con precipitaciones hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas. Además el Servicio Meteorológico anunció inestabilidad en cordillera.

Pronóstico extendido en Mendoza

Para este domingo se registra un leve descenso de la temperatura. El tiempo estará Inestable hacia la noche y se podrían presentarse precipitaciones en cordillera. La máxima será de 31°C y la mínima de 22°C.

El inicio de semana mantendrá condiciones similares. El lunes continuará el calor y se anticipa un aumento de temperatura. Se espera una jornada con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 34°C y la mínima de 19°C.

