Torneo Regional Amateur: FADEP cayó frente a Villa Krause en la primera semifinal

En el estadio 12 de Octubre de San Juan, Unión de Villa Krause se impuso a FADEP de Mendoza por 2 a 1, en uno de los encuentros correspondientes a las semifinales del Torneo Regional Amateur , en un partido cargado de emociones en cada rincón del estadio sanjuanino.

Para los sanjuaninos anotó en dos oportunidades, Luchi Riveros, figura del partido. Para la Fundación descontó Matías Persia, quien se retiró lesionado tras el gol.

El primer tiempo fue intenso y parejo. Unión tomó la iniciativa, mientras FADEP intentab a imponer su juego a pesar de las dificultades que presentaba el campo. El equipo mendocino generó algunas situaciones de peligro cerca del área rival, pero la defensa local se mantuvo sólida, n eutralizando especialmente los ataques dirigidos hacia Gonzalo Klusener.

La apertura del marcador llegó gracias a una gran jugada colectiva: Lucas Reynoso filtró un pase profundo que encontró a Luciano “Luchi” Riveros. Riveros encaró al arquero Aracena, lo eludió y definió con precisión, estableciendo el 1-0 para Unión.

A ocho minutos del final de la primera mitad, se generó una fuerte polémica cuando el árbitro Leandro Domínguez no sancionó un penal claro sobre Riveros , lo que provocó reclamos e indignación tanto en el banco de suplentes como entre los hinchas locales. Sin embargo, el resultado no se modificó.

image Unión de Villa Krause vs FADEP

En el complemento, FADEP buscó el empate y generó algunas situaciones claras, aunque Klusener no logró concretarlas. Unión, por su parte, aprovechó los contragolpes, con Riveros como principal referente ofensivo.

A los 21 minutos, tras una infracción, FADEP logró la igualdad mediante un tiro libre ejecutado por Ortega; el rebote le quedó a “Príncipe” Persia, quien definió sin problemas. Tras marcar el gol, el jugador mendocino tuvo que ser reemplazado por lesión.

image Unión de Villa Krause vs FADEP

El partido se volvió de ida y vuelta, muy parejo y disputado. Finalmente, Unión logró desequilibrar nuevamente con un tiro libre ejecutado por Bebo Pérez que encontró a Riveros, quien anticipó a los centrales y de cabeza puso el 2-1 definitivo para los sanjuaninos.

Con este resultado, Unión de Villa Krause se adelantó en la serie y buscará asegurar su clasificación en la revancha que se jugará en Russell.