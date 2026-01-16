Gimnasia y Esgrima: el Lobo incorporó a un experimentado volante

Tras concluir su preparación en el Predio de AFA, Ezeiza, de cara a su debut en la Liga Profesional, que será el próximo jueves, el Mensana sumó a tandilense, Juan Pablo Álvarez.

Con la llegada de "Yaya" Álvarez, el Lobo suma once refuerzos para esta temporada.

Mientras realiza la pretemporada de cara a su debut en la Liga Profesional, Gimnasia y Esgrima continúa reforzándose.

Este martes, el Lobo disputó una serie de amistosos ante Tigre en el Predio de la AFA en Ezeiza, lo que marcó el cierre de su preparación en Buenos Aires con vistas al inicio del torneo de Primera División 2026. El debut será el próximo jueves, a las 22.15, frente a Central Córdoba, en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Durante la mañana, el equipo dirigido por Ariel Broggi jugó dos encuentros ante el Matador, con formaciones alternativas: perdió uno y empató el otro.

image Juan Pablo Álvarez PrensaGyE. Álvarez, con formación en el Taladro En tanto, por la tarde, el conjunto de calle Lencinas sumó un nuevo refuerzo: el volante externo Juan Pablo Álvarez. El futbolista, nacido en Tandil y de 29 años, firmó contrato por un año como agente libre, tras su paso por Cerro de Uruguay.

“Yaya” Álvarez se formó en Banfield, club en el que jugó durante 11 años, y también tuvo un paso por Colón de Santa Fe.