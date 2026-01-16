El Mundial Juvenil de Rugby tiene fechas y horarios confirmados

El campeonato Mundial de Rugby para juveniles se disputará entre el 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en su capital: Tbilisi y en la ciudad de Kutaisi. El país europeo será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017.
Se confirmaron los grupos y el calendario de partidos para Argentina de cara al mundial juvenil de Rugby 2026
El campeonato Mundial de Rugby para juveniles se disputará entre el 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en su capital: Tbilisi y en la ciudad de Kutaisi. El país europeo será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017.
La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes. Los Pumitas quedaron emparejados en el grupo "C" con Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda.
La gran novedad de esta edición será la ampliación de la cantidad de seleccionados participantes, ya que a partir de este año serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.
Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente.
A su vez, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.
Grupo A: Sudáfrica, Gales, Georgia y Uruguay.
Grupo B: Nueva Zelanda, Italia, Escocia y Japón.
Grupo C: Argentina, Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos.
Grupo D: Francia, Australia, España y FiJi.
Sábado 27 de junio: Argentina vs Estados Unidos – Avchala Stadium (6.00)*
Jueves 2 de julio: Argentina vs Irlanda – Avchala Stadium (8.30hs)*
Martes 7 de julio: Argentina vs Inglaterra – Avchala Stadium (8:30)*