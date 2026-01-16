El Mundial Juvenil de Rugby tiene fechas y horarios confirmados

Se confirmaron los grupos y el calendario de partidos para Argentina de cara al mundial juvenil de Rugby 2026

Rugby. Los Pumitas quedaron emparejados junto a Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda

El campeonato Mundial de Rugby para juveniles se disputará entre el 27 de junio al 18 de julio en Georgia, precisamente en su capital: Tbilisi y en la ciudad de Kutaisi. El país europeo será sede por segunda vez luego de organizarlo en 2017.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes. Los Pumitas quedaron emparejados en el grupo "C" con Inglaterra, Estados Unidos e Irlanda.

La gran novedad de esta edición será la ampliación de la cantidad de seleccionados participantes, ya que a partir de este año serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente.