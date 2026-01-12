12 de enero de 2026 - 17:50

Argentina Siete con el oro en el seven de Rugby Mar del Plata

El equipo de rugby reducido contó con muchas caras jóvenes y con la defensa como bandera, solo recibió dos tries en contra a lo largo de todo el torneo.

Rugby. Santiago Gómez Cora, entrenador de Argentina siete

Foto:

Gentileza
Rugby. Luciano González del equipo de reducido de la Argentina

Foto:

UAR
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Tras dos jornadas de mucho rugby el seleccionado nacional logró quedarse con el trofeo del Súper Seven tras vencer a su similar de Uruguay en La Feliz

Para el último partido de la fase de grupos, Argentina 7 formó así: Joaquían Dragotto, Santiago Vera Feld (C), Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Martiniano Arrieta y Gonzalo Tapia como titulares. El banco de suplentes estaba compuesto por: Santino Zangara, Valentín Maldonado, Eliseo Morales, Luciano González y Sebastián Dubuc. Los tries fueron anotados por Joaquín Dragotto, Martiniano Arrieta (por duplicado), Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Santino Zangara y Valentín Maldonado. En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones mientras Santiago Vera Feld y Eliseo Morales una conversión cada uno.

La semifinal de oro frente Newbery, el seleccionado argentino volvió a imponer su juego y logró llevarse el encuentro por 38-12 frente al local. En un partido más cerrado Newbery logró marcarle 12 puntos al conjunto argentino que venía de tres partidos seguidos sin obtener puntos en contra, aunque no alcanzó y con un equipo que hacía valer cada vez que cruzaba mitad de cancha Argentina 7 se llevó la semifinal.

Para este encuentro así salió el seleccionado, Matteo Graziano, Santiago Álvarez (C), Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta como titulares.

El banco estuvo compuesto por: Valentín Maldonado, Santino Zangara, Eliseo Morales, Santiago Vera Feld y Martiniano Arrieta.

Los tries fueron marcados por Santiago Álvarez (por duplicado), Marcos Moneta (por duplicado), Eliseo Morales y Gregorio Pérez Pardo. Mientras que con el pie Luciano González aportó dos conversiones, Santiago Álvarez y Santiago Vera Feld una conversión cada uno.

La gran final ante Uruguay Siete

En la final del certamen, frente a Uruguay, el seleccionado no mostro falencias de principio a fin del encuentro, así volvió a dejar su ingoal en 0, luego de haber recibido los únicos dos tries del torneo frente a Newbery.

El seleccionado volvió a hacer valer cada vez que entraba en 22 metros y así logró marcar 5 tries con un Luciano González que se lo vió imparable en la final.

Así formó el seleccionado para la gran final: Matteo Graziano, Santiago Álvarez (C), Martiniano Arrieta, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta como titulares. En el banco estaban: Santino Zangara, Gregorio Pérez Pardo, Eliseo Morales, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc.

Los tries en la final fueron marcados por Martiniano Arrieta, Marcos Moneta, Luciano González (por duplicado) y Sebastián Dubuc.

En tanto, Pedro De Haro aportó dos conversiones y por otro lado Martiniano Arrieta y Luciano González una cada uno.

