27 de noviembre de 2025 - 20:49

Rugby: La UAR celebró el lanzamiento del Nations Championship

El Rugby tendrá un nuevo torneo a partir del próximo año y estarán las doce mejores selecciones del orbe

Rugby. Argentina iniciará la competencia como local ante Escocia (4/7)

Rugby. Argentina iniciará la competencia como local ante Escocia (4/7)

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Unión Argentina de Rugby (UAR) oficializó su acompañamiento al lanzamiento del Nations Championship, el revolucionario torneo internacional que debutará en 2026 y que promete modificar para siempre el calendario global.

Leé además

Rugby. El piletazo tradicional para refrescarse después de un partido intenso en las calientes tierras tucumanas.

Rugby: la historia de Los Tordos, el mejor equipo del país en la categoría M19

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Los Tordos ganó el tradicional torneo tucumano Veco Villegas, para juveniles, luego de vencer a Huirapuca de la ciudad de Concepción

Rugby: Los Tordos fue campeón en el tradicional torneo "Veco" Villegas

Por Gonzalo Tapia

El certamen organizado por Seis Naciones y SANZAAR, enfrentará a los seleccionados del hemisferio norte con los del sur durante las ventanas de julio y noviembre, en un sistema cohesivo que coronará al campeón bianual y permitirá medir el dominio entre hemisferios.

¿Cómo será?

El formato incluirá a los seis equipos del Seis Naciones —Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia— contra las cuatro potencias de SANZAAR —Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica—, más las selecciones invitadas de Fiji y Japón, que se integrarán al grupo del sur.

Cada nación disputará seis partidos, tres en casa y tres como visitante, enfrentándose exclusivamente a los rivales del hemisferio opuesto.

La edición inaugural concluirá con un fin de semana de finales sin precedentes en el Allianz Stadium de Londres, con tres días consecutivos de acción y duelos decisivos.

Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, destacó la trascendencia del certamen: “Es un paso histórico para el rugby mundial. Este torneo eleva la competencia y potencia el crecimiento de todas las naciones. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando nuestra pasión y construyendo un camino de crecimiento constante para toda la región”.

La primera edición del torneo comenzará formalmente el 4 de julio de 2026, aunque aún restan confirmarse las sedes y los horarios específicos de todos los encuentros.

¿Cuándo jugarán Los Pumas?

La agenda de Los Pumas en el Nations Championship 2026 ya está definida y promete un arranque electrizante. En julio, Argentina será local ante Escocia (4/7), Gales (11/7) e Inglaterra (18/7), mientras que en noviembre iniciará una exigente gira europea frente a Irlanda (7/11), Italia (14/11) y Francia (21/11).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tom Curry lesionó a Juan Cruz Mallía y fue duramente criticado por el entrenador de Los Pumas.

Lesión, gesto desleal y denuncia: el entrenador de Los Pumas acusó a un jugador de Inglaterra de agredirlo

Por Cristian Reta
El wing mendocino, Rodrigo Isgró nuevamente marcó un try y terminó siendo una de la figuras del equipo de Contepomi frente a Inglaterra.

Rugby: Derrota de Los Pumas frente a Inglaterra en un cierre vibrante y de buen juego

Por Sergio Faria
Rugby. El mendocino Rodrigo Isgró partirá en el Quince inicial

Rugby: Dos mendocinos en la formación inicial de Argentina ante Inglaterra

Por Gonzalo Tapia
Hockey Patín. Plantel completo del club Andes Talleres de Mendoza, que fue campeón Panamericano 2025

En Hockey Patín, once mendocinos hicieron realidad un sueño continental

Por Gonzalo Tapia