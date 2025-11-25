25 de noviembre de 2025 - 17:34

Rugby: Los Tordos fue campeón en el tradicional torneo "Veco" Villegas

El XV Azulgrana derrotó a su similar de Huirapuca de Tucumán por 12 a 10. Federico Serpa fue la gran figura del cotejo, porque anotó todos los puntos de los Pajaritos.

Rugby. Los Tordos ganó el tradicional torneo tucumano Veco Villegas, para juveniles, luego de vencer a Huirapuca de la ciudad de Concepción

Foto:

La Gaceta / Matías Vieito
Rugby. Un preciosos partido de rugby jugaron Huirapuca de Tucumán y los Tordos de Mendoza. ganaron los M-19 mendocinos.

Foto:

La Gaceta / Matías Vieito
Rugby. Algunos integrantes del M-19 del club Los Tordos juegan en la primera del club Azulgrana.

Foto:

La Gaceta / Matías Vieito
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Quince de Los Tordos M-19 venció a Huirapuca por 12 a 10 y se consagró campeón de la edición XXXVIII del tradicional torneo de Rugby para equipos juveniles, denominado Veco Villegas, y que se realiza año tras año en el Jardín de la República..

El tradicional torneo de Rugby Veco Villegas se disputa desde 1987 y es el más prestigioso de juveniles M-19, en el país. En la actualidad compiten todos los campeones de las diferentes uniones y los Tordos fue en representación de Cuyo y por segunda vez en su historia dio la vuelta olímpica, levantó la copa y sus integrantes se tiraron a la pileta del Tucumán Rugby, sede de esta competencia, una fiesta de la ovala, donde para ingresar te piden la chapa de campeón.

Según el relato épico del diario La Gaceta de Tucumán. "El duelo se abriría al minuto de juego. Luego de una sanción del penal, Federico Serpa, un apertura que ya fue convocado para jugar en la Primera pero quiso estar presente en este torneo, eligió la opción de patear a los palos: colocó la ovalada en el tee y lanzó un remate certero a los postes de la H para poner el 3-0. Una ventaja corta, pero suficiente para empezar a marcar una tendencia en el marcador. Huirapuca reaccionó rápido con pases veloces y mucha dinámica en sus backs, aunque la falta de efectividad empezaría a hacerse notar. Pese a llegar a la línea de 22, siempre fallaba o perdía la pelota en los últimos metros. Y allí yace el motivo por el que Los Tordos sostuvieron la ventaja durante gran parte del primer tiempo. A los 13', Serpa volvió a elegir los palos y estiró la ventaja a 6-0".

Luego el decano Tucumano informó: "Huirapuca despertó en ese momento: tras un line, “Huira” armó un maul que fue conducido por Mateo Zamorano y terminó en try. El apertura Juan Agüero pateó la conversión y anotó el 7-6. Ese envión fue clave para cambiar el ánimo, y a un minuto del final del parcial, Agüero sumó un penal para dejar el partido 10-6. El Quince de Concepción, no supo sostener la ventaja: justo antes del descanso, Serpa anotó otro penal y cerró el primer tiempo 10-9".

Los Tordos fue otro equipo en el segundo tiempo

De cara a la segunda mitad, Los Tordos salieron con mayor intensidad. Al minuto, estuvieron a tiro de un try, y a los 28', Serpa volvió a vestirse de protagonista al patear un penal desde cerca de la mitad de la cancha para poner el 12-10. Este score sería el definitivo y así los Azulgranas se ceñirían la corona y levantarían la copa, después todo sería felicidad, alegría y el chapuzón en la pileta del Tucumán Rugby no se hizo esperar.

