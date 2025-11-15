Rugby: Marista no pudo hacer triplete de títulos y se tuvo que conformar con el subcampeonato

El Quince de Newman se coronó campeona nacional de Clubes de Rugby tras vencer a sus similar de Marista de Mendoza por 38 a 15.

Los Tricolores no pudieron hacer triplete de coronas (fueron campeones del Torneo del Interior y del Top Ocho Regional Cuyano).

Después de ganar el URBA Top 12 y el Torneo del Interior, Newman y Marista de Mendoza buscaban ser el mejor equipo del país.

El Cardenal llegaba a la definición por el título de mejor club del país tras vencer por 15 a 3 al SIC en la final del Top 12 de la URBA.

En tanto, Marista había obtenido su pase luego de superar al Jockey Club de Córdoba por 27 a 7 en la definición del Torneo del Interior Copa Zurich.

Primera parte

Podríamos decir que fue un tiempo para cada uno y que en ambos segmentos de juego arrancó ganando el conjunto de Mendoza.

En el primer lapso, casi a los 3 minutos de haber iniciado las acciones, en una combinación perfecta Porro habilitó a Hernández y le pasó la guinda a Videla y éste se la devolvió y así uno de los puntos altos de Marista anotó el primer try del lance y quebró el cero. En la conversión Bautista Filizzola no erró y dejó todo 7 a 0 a favor del Tricolor.

Cinco minutos más tarde, los de camiseta Bordó reaccionaron con un penal bien ejecutado por Gonzalito Gutiérrez y todo quedó 7 a 3, pero igual seguía ganando el Quince del oeste del país.

Después del penal, los locales se agigantaron, pero el circuito defensivo dele quipo orientado por Daniel Roccuzzo funcionó de maravilla y repelió cada intentona del quince del Partido de Benavidez.

Es más por ejemplo, Daireaux que siempre es como una barrita de jabón con agua, para las defensas contrarias, cometió un error mayúsculo, porque se le cayó la guinda. Para suerte de los mendocinos no fue try.

Sobre el promediar de la etapa y después de avanzar y machacar, el Cardenal anotó un try por intermedio de Lucas Marguery, y Gonzalo Gutiérrez no erró ala "H". En ese momento, los locales empezaron a ganar el ida y vuelta por 10 a 7.

Sobre el final, hubo un penal para los Tricolores y Filizzola no erró: dejó todo igualado 10 a 10. Es más, Miguel Prince se fue fuera con amarilla, y Marista aprovechó el hombre de más, para arrinconar a Newman, pero el quince de Mendoza no logró demostrar con puntos su superioridad y eso a la postre le pesaría en demasía para sus pretensiones.

marcador final

Newman poco a poco elaboró el triunfo

En el complemento, Marista salió con todo. Valentín Gonzálvez hizo uso de su potencia para apoyar su conquista. Pero en la conversión El diez de los Curas no se impuso ante la lejanía y la ovalada se fue abriendo alejándose de la hache. El elenco mendocino superaba 15-10 a los bonaerenses. A estas alturas iban 8 minutos, pero está acción fue como un click para lo que faltaba de jugar de partido.

Cinco minutos más tarde, que Filizzola perdiera el tiro a los postes, Newman fue tocado como por una varita mágica y así vinieron casi diez minutos pasado, donde todo le salió al local, primero un try de Lucas Marguery arremetió y pudo zambullirse en el in goal del contrincante. Gonzalo Gutiérrez Taboada logró convalidar el try y ahora los comandados por Santiago Piccaluga superaban 17-15 a su contrincante.

Luego, Fausto Fernández sale con amarilla y Marista queda con uno menos. El Bordó consiguió siete puntos gracias a un try penal. Pronce recibe amarilla y quedan solo 13 rugbiers de Marista en la cancha. Minutos más tarde, en absoluta soledad, Rodrigo Díaz de Vivar ingresó al área rival y anota otro try para el cardenal y en la conversión Gonzalo Gutiérrez no erra y agiganta los números del quince local en el marcador.

Los minutos pasan y el partido empezó a cerrase y Newman al minuto del final apoya otro try: Tras un line, Beltrán Salese se convirtió en la locomotora del maul, y en su primera maniobra, apoyó. Gonzalo Gutiérrez sumó una nueva convalidación. Conversión y a otra cosa.

Con la victoria de Newman, los equipos de la URBA amplían su dominio en la tabla histórica del Nacional de Clubes Copa Visa Macro, con 25 títulos contra los 6 obtenidos por los equipos del Interior.

Síntesis

Newman: (38): Miguel Prince, Marcelo Brandi, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín De La Vega, Rodrigo Díaz De Vivar, Lucas Marguery (capitán), Gonzalo Gutiérrez Taboada, Jerónimo Ulloa, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux.

Ingresaron: Beltrán Salese, James Wright, Fermín Perkins, Francisco Lascombes, Jerónimo Ureta, 21. Lucas Nava, 22. Florencio Llerena y 23. Cruz Ulloa.

Marista RC: (15) Maximiliano Montilla, Alejandro Pronce, Jesús Porro, Fausto Fernández, Valentín Gozálvez, Tomás Gómez, Agustín Gómez (capitán), Agustín Sarelli, Lucca Filizzola, Bautista Filizzola, Lucas Bartolini, Julián Hernández, Alejo Videla, Genaro Podestá y Matías Colomer.

Ingresaron: Gabriel Pronce, Tomás Békerman, Marcos Porro, Juan de la Cruz Calle, Gerónimo Tejada, Tobías Filizzola, Lisandro Sosa Jiranek y Julián Guevara.

Anotaciones

Primer tiempo: 2m, try de Julián Hernández convertido por Bautista Filizzola (M); 7m, penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 21m, try de Lucas Marguery convertido por Gonzalo Gutiérrez (N) y 27m, penal de Bautista Filizzola (M).

Segundo tiempo: 7m, try de Valentín Gozálvez (M); 14m try de Lucas Marguery convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 16m, try-penal (N); 23m, try de Rodrigo Díaz De Vivar convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N); 79m, try de Beltrán Salece convertido por Gonzalo Gutiérrez Taboada (N).

Arbitro: Tomás Ninci