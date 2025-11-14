Rugby: La gran final donde Marista espera ganar su primer titulo nacional

Este sábado a las 16.10 se miden en cancha de Newman. Ninguno de los dos Quinces ganó este certamen de rugby.

Newman, el equipo campeón del URBA Top 12, y Marista RC, ganador del Torneo del Interior de Rugby, se enfrentarán mañana sábado 15 de noviembre desde las 16.10 en Benavídez, Provincia de Buenos Aires, con arbitraje del cordobés Tomás Ninci.

El conjunto bordó buscará su primer título de Nacional de Clubes en lo que será su tercera final, tras haber disputado las de la edición 2015 y 2018.

Santiago Piccaluga, head coach del conjunto de Benavidez, se refirió al sprint final de Newman en este 2025: “Este lunes volvimos a entrenar para poder volver a conectar con el juego tras unas semanas muy emotivas y festivas luego de haber conseguido el título de la URBA por primera vez en primera y también habiendo conseguido los títulos de Intermedia y Pre A. El plantel está lleno de energía y conectado con el partido del fin de semana ya que será la tercera vez que estamos en la final, habiendo perdido las últimas dos contra Hindú. Nos toca recibir a Marista de local, volver a nuestra cancha, conectar con nuestra gente y nuestra historia, así que con muchas expectativas”. Además, le dedicó unas palabras al rival: “La verdad que tuvimos una semana de mucha concentración porque nos enfrentamos a un equipo muy duro con muy buen line out y scrum, un juego realmente dinámico y con una buena defensa. También viene de ser tricampeón en este año y claramente se nota que es un equipo que viene haciendo las cosas realmente bien y que demuestra ser durísimo”, cerró Piccaluga.

Por otro lado,Daniel Rocuzzo, entrenador en jefe del conjunto mendocino confesó el significado de esta final para el club y la influencia de llegar luego de ser tricampeones: “La verdad que jugar este tipo de partidos para nosotros es lo mejor que le puede pasar al club, nunca jugamos una final del Nacional así que lo estamos disfrutando como corresponde y también encarándolo con la seriedad que amerita ya que es uno de los partidos más importantes que va a jugar el club en su historia. Después haber ganado tres torneos influye solamente en la confianza del equipo en lo que hace ya que comprueba que lo que venimos entrenando dio sus resultados”. Por último, también se refirió sobre sus expectativas para la final: “El partido del mañana yo creo que va a ser como todas las finales, ellos la van a encarar con la misma seriedad que nosotros así que va a ser un partido durísimo y muy emotivo. Lo que más queremos es poder disfrutarlo. Para nosotros medirnos contra un equipo de la URBA es un desafío muy grande y muy lindo que lo pensamos y lo planificamos a principio de año y por suerte acá estamos”.

Las formaciones de ambos equipos para la final del Nacional de Clubes Newman: Miguel Prince, Marcelo Brandi, Bautista Bosch, Pablo Cardinal, Alejandro Urtubey, Faustino Santarelli, Joaquín De La Vega, Rodrigo Díaz De Vivar, Lucas Marguery (capitán), Gonzalo Gutiérrez, Jerónimo Ulloa, Tomás Keena, Benjamín Lanfranco, Santiago Marolda y Juan Bautista Daireaux. Suplentes: Beltrán Salese, James Wright, Fermín Perkins, Francisco Lascombes, Jerónimo Ureta, Lucas Nava, Florencio Llerena y Cruz Ulloa. Marista RC: Maximiliano Montilla, Alejandro Pronce, Jesús Porro, Fausto Fernández, Valentín Gozálvez, Tomás Gómez, Agustín Gómez (capitán), Agustín Sarelli, Lucca Filizzola, Bautista Filizzola, Lucas Bartolini, Julián Hernández, Alejo Videla, Genaro Podestá y Matías Colomer. Suplentes: Gabriel Pronce, Tomás Békerman, Marcos Porro, Juan de la Cruz Calle, Gerónimo Tejada, Tobías Filizzola, Lisandro Sosa Jiranek y Julián Guevara. Todas las finales del Nacional de Clubes A continuación, el detalle de las 26 finales del Nacional de Clubes que se llevan disputadas desde la creación del certamen: 1993 SIC 27 vs Tucumán Rugby 19 1994 SIC 28 vs La Tablada 12 1995 CASI 22 vs La Plata RC 9 1996 Hindú 21 vs Alumni 11 1997 Jockey Club (Rosario) 24 vs Hindú 14 1998 San Cirano 22 vs San Luis 22 1999 La Tablada 23 vs Duendes 22 2000 No se disputó 2001 Hindú 27 vs Alumni 14 2002 Alumni 23 vs Jockey Club (Rosario) 21 2003 Hindú 31 vs Duendes RC 27 2004 Duendes RC 32 vs Los Tarcos 21 2005 Hindú 17 vs San Luis 13 2006 SIC 36 vs Tala RC 7 2007 La Plata RC 32 vs Tucumán Rugby 13 2008 SIC 33 vs La Plata RC 8 2009 Duendes 28 vs Hindú 18 2010 Hindú 25 vs La Tablada 22 2011 Duendes RC 26 vs La Tablada 23 2012 No se disputó 2013 No se disputó 2014 CUBA 21 vs Duendes RC 20 2015 Hindú 27 vs Newman 25 2016 Hindú 38 vs Belgrano Athletic 23 2017 Hindú 20 vs Tala RC 10 2018 Hindú 25 vs Newman 0 2019 Hindú 18 vs Jockey Club (Rosario) 13 2020 No se disputó 2021 No se disputó 2022 Hindú 34 vs Duendes RC 16 2023 SIC 25 vs Universitario (Tucumán) 18 2024 Tucumán Lawn Tennis 22 vs Alumni 17