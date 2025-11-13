13 de noviembre de 2025 - 18:10

Rugby: el primer plantel de Los Pumas, para la temporada de sevens

El seleccionado mayor de la argentina de rugby está listo para viajar a Dubai, donde iniciará la competencia de la modalidad reducida

Rugby. Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7s.

Rugby. Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas 7s.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La espera terminó. La pretemporada llegó a su fin y los cañones apuntan a la primera etapa del Circuito Mundial 2025/2026. Los Pumas 7’s ya están listos para viajar a Dubai en lo que será el primer escollo de una exigente y renovada temporada, a la cual llegan como bicampeones de la liga de Rugby reducido.

Leé además

A través de Conecta Rugby, la UAR busca adaptarse a la realidad de los clubes de desarrollo.

UAR anunció actualización de Conecta Rugby 2026 para fortalecer el desarrollo de clubes y entrenadores

Por Redacción Deportes
Rugby. Rodrigo Isgró uno de los rugbiers mendocinos, que integra la selección nacional denominada Los Pumas

Mundial de Rugby: Los Pumas escalaron en el ranking y se afirman como cabeza de serie rumbo al 2027

Por Gonzalo Tapia

Entre las novedades, se destaca la presencia de Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba). Será la primera experiencia en giras internacionales con el equipo para los cinco jugadores.

El entrenador del seleccionado se expresó tras anunciar la lista: “Estoy muy contento de empezar una nueva serie mundial. A veces pasamos por alto el simple hecho de participar y de estar de manera ininterrumpida en los últimos 26 años y estos últimos de manera más competitiva. Pero lo más lindo es tener la posibilidad de competir entre las potencias mundiales. Uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas debido a que tuvimos que tomar decisiones pensando en Los Ángeles 2028 y para esta primera gira llevamos jugadores experimentados y cinco debutantes”.

Además, detalló cuáles serán los objetivos de cara a la temporada venidera: “La idea es ir dándole rodaje a estos jugadores y poder rotar para también darle la oportunidad a nuevos jugadores para consolidar un equipo competitivo en la temporada 2026/27 que ahí queremos buscar resultados. Esta temporada 2025/26 probaremos los viajes y el cambio de formato, porque nosotros tenemos un nuevo equipo, pero también hay un nuevo formato de competencia y tenemos que aprender a llevarlo de la mejor manera y aprender de cara a la siguiente en la que iremos a buscar resultados para ir a los Juegos Olímpicos”, cerró Gómez Cora.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

El plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Dubai y Ciudad del Cabo.

Santiago Alvarez

Martiniano Arrieta

Juan Patricio Batac

Lautaro Bazán

Sebastián Dubuc

Luciano González

Matteo Graziano

Valentín Maldonado

Santiago Mare

Marcos Moneta

Eliseo Morales

Joaquín Pellandini

Santiago Vera

Santino Zangara

El seleccionado nacional disputará el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo de cara al debut. Integrará la Zona A junto con Sudáfrica, Francia y Fiji

Mientras, que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña.

Programa de partidos en la primera jornada (29 de noviembre)

Argentina vs. Fiji (a las 6:10hs)

Argentina vs. Francia (a las 9:38hs)

Argentina vs. Sudáfrica (a las 13:34hs)

El calendario completo del SVNS 2024/2025 es el siguiente:

Temporada regular

29 y 30 de noviembre Seven de Dubai

6 y 7 de diciembre Seven de Ciudad del Cabo

31 de enero y 1° de febrero Seven de Perth

7 y 8 de febrero Seven de Australia (ciudad a definir)

7 y 8 de marzo Seven de Vancouver

14 y 15 de abril Seven de Estados Unidos (ciudad a definir)

SVNS World Championship

17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong

29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid

5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Prisciantelli, la gran figura de los Pumas

Los Pumas aplastaron a Gales en el inicio de la gira europea

Rugby. La segunda copa de la temporada levantó Marista este sábado tras vencer a Mendoza RC y es la del Torneo Top Ocho Cuyano

Rugby: Marista levantó por tercera vez consecutiva la Copa de Oro en el top Ocho cuyano

Por Gonzalo Tapia
Marista RC - Mendoza RC, una fiesta del rugby

Toda la pasión y la fiesta del Rugby mendocino en la final de Cuyo

marista rc es tricampeon del rugby mendocino

Marista RC es tricampeón del rugby mendocino

Por Gonzalo Tapia