Rugby: el primer plantel de Los Pumas, para la temporada de sevens

El seleccionado mayor de la argentina de rugby está listo para viajar a Dubai, donde iniciará la competencia de la modalidad reducida

La espera terminó. La pretemporada llegó a su fin y los cañones apuntan a la primera etapa del Circuito Mundial 2025/2026. Los Pumas 7’s ya están listos para viajar a Dubai en lo que será el primer escollo de una exigente y renovada temporada, a la cual llegan como bicampeones de la liga de Rugby reducido.

Entre las novedades, se destaca la presencia de Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba). Será la primera experiencia en giras internacionales con el equipo para los cinco jugadores.

El entrenador del seleccionado se expresó tras anunciar la lista: “Estoy muy contento de empezar una nueva serie mundial. A veces pasamos por alto el simple hecho de participar y de estar de manera ininterrumpida en los últimos 26 años y estos últimos de manera más competitiva. Pero lo más lindo es tener la posibilidad de competir entre las potencias mundiales. Uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas debido a que tuvimos que tomar decisiones pensando en Los Ángeles 2028 y para esta primera gira llevamos jugadores experimentados y cinco debutantes”.

Además, detalló cuáles serán los objetivos de cara a la temporada venidera: “La idea es ir dándole rodaje a estos jugadores y poder rotar para también darle la oportunidad a nuevos jugadores para consolidar un equipo competitivo en la temporada 2026/27 que ahí queremos buscar resultados. Esta temporada 2025/26 probaremos los viajes y el cambio de formato, porque nosotros tenemos un nuevo equipo, pero también hay un nuevo formato de competencia y tenemos que aprender a llevarlo de la mejor manera y aprender de cara a la siguiente en la que iremos a buscar resultados para ir a los Juegos Olímpicos”, cerró Gómez Cora.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS. El plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Dubai y Ciudad del Cabo. Santiago Alvarez Martiniano Arrieta Juan Patricio Batac Lautaro Bazán Sebastián Dubuc Luciano González Matteo Graziano Valentín Maldonado Santiago Mare Marcos Moneta Eliseo Morales Joaquín Pellandini Santiago Vera Santino Zangara El seleccionado nacional disputará el Seven de Dubai el sábado 29 y domingo 30 de noviembre y tendrá un muy exigente grupo de cara al debut. Integrará la Zona A junto con Sudáfrica, Francia y Fiji Mientras, que en la Zona B estarán Nueva Zelanda, España, Australia y Gran Bretaña. Programa de partidos en la primera jornada (29 de noviembre) Argentina vs. Fiji (a las 6:10hs) Argentina vs. Francia (a las 9:38hs) Argentina vs. Sudáfrica (a las 13:34hs) El calendario completo del SVNS 2024/2025 es el siguiente: Temporada regular 29 y 30 de noviembre Seven de Dubai 6 y 7 de diciembre Seven de Ciudad del Cabo 31 de enero y 1° de febrero Seven de Perth 7 y 8 de febrero Seven de Australia (ciudad a definir) 7 y 8 de marzo Seven de Vancouver 14 y 15 de abril Seven de Estados Unidos (ciudad a definir) SVNS World Championship 17 al 19 de abril World Championship de Hong Kong 29 al 31 de mayo World Championship de Valladolid 5 al 7 de junio World Championship de Bordeaux