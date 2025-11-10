Mundial de Rugby: Los Pumas escalaron en el ranking y se afirman como cabeza de serie rumbo al 2027

La victoria de Los Pumas frente a Gales no solo significó un regreso exitoso a Europa, sino que dejó un impacto directo en el Ranking de World Rugby . Con el triunfo en Cardiff, el equipo dirigido por Felipe Contepomi sumó 0,48 puntos y se afirmó en el sexto puesto mundial, posición clave en la pelea por los cabezas de serie para el sorteo de la Copa del Mundo 2027, que se realizará en diciembre.

Los Pumas aplastaron a Gales en el inicio de la gira europea

El panorama se había aclarado previamente al encuentro que iban a disputar Los Pumas con una noticia inesperada desde Italia: el seleccionado de Gonzalo Quesada venció 26-19 a Australia, rival directo de Argentina por ingresar al Top 6.

Esa derrota le costó a los Wallabies 1.21 puntos y profundizó la ventaja argentina, que quedó con 84.30 unidades, por encima del 81.69 de los oceánicos. De esta manera, el conjunto nacional cerró la jornada en el sexto escalón del ranking, por detrás de Francia y por delante de Australia, Escocia y Fiji.

En Cardiff, la Selección había logrado cortar una racha adversa contra los “Dragones”, que dominan el historial con 15 triunfos, 9 derrotas y 2 empates. El desafío para lo que viene será sostener la solidez lograda en el Principality Stadium.

Australia, en cambio, quedó golpeada tras la caída ante Italia y se complicó pensando en escalar posiciones. Los Wallabies deberán medirse ahora con Irlanda y Francia, dos de las selecciones más fuertes.

Para los australianos, el escenario es crítico: aunque sean anfitriones del Mundial 2027, no tienen plaza asegurada como cabeza de serie y hoy están perdiendo ese privilegio a manos de Argentina.

La importancia del sexto puesto tiene una explicación clara: el nuevo formato del Mundial 2027 contará con seis grupos de cuatro equipos y los primeros seis del ranking serán los cabezas de serie en el sorteo.

World Rugby definirá las bandas según el ranking al cierre de noviembre y quedar en el Top 6 implica evitar a las potencias en la fase inicial. Con el impulso logrado en Cardiff y los resultados que lo beneficiaron, Argentina depende de sí misma para sostener un lugar histórico y estratégico de cara al futuro.