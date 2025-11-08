Rugby: Marista levantó por tercera vez consecutiva la Copa de Oro en el top Ocho cuyano

El elenco de Marista RC levantó la Copa de Oro por tercer vez consecutiva en el marco del Torneo Top Ocho Regional de Rugby , tras vencer al XV de Mendoza RC, por 21 a 13.

Toda la pasión y la fiesta del Rugby mendocino en la final de Cuyo

"¡El tricampeón../ el tricampeón/ el tricampeón/ el tricampeón!" o "¡Me parece que el Tordo, no sale campeón!/ ¡Me parece que el Tordo, no sale campeón!/ ¡Me parece que el Tordo, no sale campeón!" fueron dos de los tres los hits, que se escucharon en la tribuna de la hinchada de Marista mientras los orientados de Daniel Roccuzzo levantaban la gran copa hacía el cielo y se llenaba de papelitos blancos por doquier.

El partido

Podríamos decir que fue un tiempo para cada uno, Marista abrió la cuenta con un penal bien ejecutado, por Bautista Filizzola, pero a los dos minutos igualó el marcador: Tomás Canedo, para Los Conejos.

Después el partido fue muy trabado y se detuvo en varias ocasiones, las tarjetas amarillas muy justas, empezaron a aparecer. A cinco minutos del final Bautista Filizzola no erró a los palos y dejó el parcial 6 a 3 a favor de los Tricolores.

Hay que destacar que en esta fracción: El campeón del Torneo del Interior "A" no aprovechó los momentos cuando su rival tuvo un hombre menos, por una tarjeta amarilla.

Maristonex Rugby. Un tiempo para cada uno. En el complemento, Marista se acordó que era el campeón Ramiro Gómez

¿Qué pasó en el complemento?

Marista salió a jugar con uno menos los primeros minutos del complemento (Mostraron amarilla a Bartolini sobre el final del la etapa inicial). Mendoza RC llegó al try, el primero de la final de la mano de Luciano Morales, que hizo vibrar a su gran hinchada (fue un poco más gente del Mendoza que del Tricolor), y la parcialidad Blanca gritó más aún cuando Canedo anotó la conversión. En ese momento, los Blancos tocaron el cielo con las manos.

El try de los Conejos marcó un antes y un después en el ida y vuelta de la final: los orientados por Daniel Roccuzzo sintieron el golpe y empezaron a conectar poco a poco todos los circuitos.

A los 10' Genaro Podestá por derecha fue imparable, y anotó el primer try de los Curitas, pero en la conversión fue errada por el pateador de Marista. A estas alturas todo estaba: 13 a 11 a favor de los Blancos de El Bermejo.

trcilores final cuatrox

Más tarde, a los 20' hubo penal para Marista y esta vez el "DJ" Filizzola no erró y puso en ventaja nuevamente a su equipo. Fue ene se momento que el elenco de La Carrodilla empezó a parecerse al que jugó en el TDI "A"

Un minuto más tarde, vino una de las mejores jugadas de la tarde: Podestá habilitó con una guinda preciosa a Tobías Filizzolla que apoyó un Try y el otro de los Filizzola, Bautista, pateó y puso dos puntos más para su club. Así, el marcador quedó 21 a 13 para el actual campeón Cuyano y del Interior.

Por su parte, los rugbiers del Mendoza trataron de llegar al try: tuvieron dos oportunidades claras, que por muy poquito no lograron concretar, primero fue Vidal y después Palazzini. Ambos fueron neutralizados a centímetros de la línea de gol por la férrea defensa de los Tricolores.

Sobre el final, en el último penal para Marista Bautista Filizzola estrelló una guinda contra uno de los palos de la "H", pero ya no había tiempo para más y nuevamente el team de La Carrodilla se ciñó la corona de campeón del torneo regional de Cuyo, donde levantó la copa de oro porque fue el mejor del top ocho.

tricolores final dos Rugby. El "Osito" Gómez y compañía levantan las manos tras lograr por tercera vez consecutiva la Copa de Oro en el marco del torneo Top Ocho Regional de Cuyo Ramiro Gómez

La próxima semana será la gran final del Torneo Nacional de Clubes de Rugby y Marista tiene una gran cita con la historia, al frente tendrá a Newman y serán ochenta minutos de buen rugby, pero queda una semana para eso y los jugadores e hinchada antes tendrán que festejar esta nueva corona y copa para las vitrinas Tricolores. ¡Salud campeón, festeje Marista usted se lo merece!