8 de noviembre de 2025 - 11:59

Rugby: Marista, el Eterno Campeón, irá por una nueva estrella

Este sábado desde las 16, en la cancha de su tradicional rival: Los Tordos, los Tricolores jugarán la gran final de la Copa de Oro 2025 ante Mendoza RC

Rugby. Marista campeón del torneo del Interior 2025, ahora irá por la Copa de Oro local en el marco del Top Ocho Cuyano.

Rugby. Marista campeón del torneo del Interior 2025, ahora irá por la Copa de Oro local en el marco del Top Ocho Cuyano.

Foto:

Ema Gonzalez
Rugby. Los chicos de Marista RC festejan uno de sus logros del año

Rugby. Los chicos de Marista RC festejan uno de sus logros del año

Foto:

UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Este ha sido un excelente año para el rugby del club Marista, porque hace poco dieron la vuelta olímpica por primera vez en el Torneo del Interior de Clubes, que lo que los catapultó para jugar la gran final nacional de clubes el próximo sábado 15 de noviembre ante Newman en la localidad bonaerense de San isidro.

Leé además

Rugby. Julián Hernández jugador de Marista RC

Rugby: Argentina XV ganó en su último cotejo de la gira europea

Por Gonzalo Tapia
Rugby. El team Blanco de El Bermejo.

Rugby: Este sábado Mendoza RC buscará bajar una nueva estrella

Por Gonzalo Tapia

Marista tiene 27 títulos por el torneo de Cuyo y de ganar esta tarde llegaría a 28. La primera copa levantada fue el 1966 y la última el año pasado.

El campeonato de 1966 fue el primero de una seguidilla de siete títulos seguidos: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 y 1972, etapa en que disputaría exitosamente el liderazgo de la Unión de Rugby de Cuyo con el Amancay de San Juan.

Daniel Roccuzzo expresó que: “Estamos muy bien, con muchas ganas de disputar este juego. Esta temporada ha sido muy buena y para nosotros el torneo de Mendoza en muy importante y por ende nos hemos preparado mucho para este partido, tal como se merece, como lo hicimos para la final ante Jockey de Córdoba, por el Torneo del Interior”.

Consultado si pondría un equipo mixto ante Mendoza RC, por las cercanías con la final nacional, el entrenador fue claro en señalar: “No. Vamos a poner todas las fichas que tenemos ante Mendoza RC y a partir de mañana domingo, cualquiera sea el resultado de esta final del Top Ocho, pensáremos en la final del torneo Nacional de clubes ante Newman (sábado 15 de noviembre)”.

Sobre cómo se imagina la final de la Copa de Oro de Mendoza ante los Conejos de El Bermejo, el referente del club Marista puntualizó: “Para mí será un partido cerrado con mucha intensidad y esperemos que sea un juego lindo para la gente, será muy emotivo, esperemos lo que hemos planeado salga".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. El destacado jugador de Marista de Mendoza: Julián Hernández

Rugby: Julián Hernández y Facundo Cardozo van como titulares en Argentina XV

Por Gonzalo Tapia
Rugby. Las chicas han ido creciendo en estos años y ahora empezarán a jugar doce contra doce

Junín: El rugby femenino apuesta por competencias de doce jugadoras por lado

Por Gonzalo Tapia
Rugby. La formación campeona del torneo Top 12 de Cardenal Newman 2025

Rugby: Marista tiene rival para la final del Nacional de Clubes y es Newman

Por Gonzalo Tapia
El mendocino Gonzalo Bertranou otro de los llamados

Rugby: Tres mendocinos convocados para la ventana de este mes en Los Pumas

Por Gonzalo Tapia