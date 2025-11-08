Rugby: Marista, el Eterno Campeón, irá por una nueva estrella

Este sábado desde las 16, en la cancha de su tradicional rival: Los Tordos, los Tricolores jugarán la gran final de la Copa de Oro 2025 ante Mendoza RC

Rugby. Marista campeón del torneo del Interior 2025, ahora irá por la Copa de Oro local en el marco del Top Ocho Cuyano.

Este ha sido un excelente año para el rugby del club Marista, porque hace poco dieron la vuelta olímpica por primera vez en el Torneo del Interior de Clubes, que lo que los catapultó para jugar la gran final nacional de clubes el próximo sábado 15 de noviembre ante Newman en la localidad bonaerense de San isidro.

Marista tiene 27 títulos por el torneo de Cuyo y de ganar esta tarde llegaría a 28. La primera copa levantada fue el 1966 y la última el año pasado.

El campeonato de 1966 fue el primero de una seguidilla de siete títulos seguidos: 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 y 1972, etapa en que disputaría exitosamente el liderazgo de la Unión de Rugby de Cuyo con el Amancay de San Juan.

Lo que viene Este sábado, desde las 16, Los Tricolores deberán jugar por la Copa de Cuyo ante el XV de Mendoza RC, el coach de los Curas es Dani Roccuzzo que antes de subirse al ómnibus que los llevaba a la cancha de Los Tordos, (que será la sede la final del top ocho 2025) tuvo algunas palabras para la prensa.

Daniel Roccuzzo expresó que: “Estamos muy bien, con muchas ganas de disputar este juego. Esta temporada ha sido muy buena y para nosotros el torneo de Mendoza en muy importante y por ende nos hemos preparado mucho para este partido, tal como se merece, como lo hicimos para la final ante Jockey de Córdoba, por el Torneo del Interior”.

Consultado si pondría un equipo mixto ante Mendoza RC, por las cercanías con la final nacional, el entrenador fue claro en señalar: “No. Vamos a poner todas las fichas que tenemos ante Mendoza RC y a partir de mañana domingo, cualquiera sea el resultado de esta final del Top Ocho, pensáremos en la final del torneo Nacional de clubes ante Newman (sábado 15 de noviembre)”. Sobre cómo se imagina la final de la Copa de Oro de Mendoza ante los Conejos de El Bermejo, el referente del club Marista puntualizó: “Para mí será un partido cerrado con mucha intensidad y esperemos que sea un juego lindo para la gente, será muy emotivo, esperemos lo que hemos planeado salga".