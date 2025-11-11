UAR anunció actualización de Conecta Rugby 2026 para fortalecer el desarrollo de clubes y entrenadores

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del rugby de base, la Unión Argentina de Rugby (UAR) proyecta para 2026 una serie de actualizaciones del programa Conecta Rugby, diseñado para capacitar y acompañar en su desarrollo a los recursos humanos de los clubes, apoyados en una plataforma educativa y una red que hoy cuenta con casi 140.000 usuarios registrados.
En primera instancia, el ente rector del rugby nacional trabaja en el rediseño de la plataforma virtual de Conecta Rugby para lograr una interfaz más simple, intuitiva y amigable que garantice una mejor experiencia para el usuario. Asimismo, se está trabajando en la actualización de los contenidos de la plataforma, entre los que destacarán el año próximo el nuevo curso -con módulos virtuales y una instancia presencial- de Director de Rugby de clubes, un rol clave que la UAR apunta a poner en valor.
Un factor clave
En ese sentido, se pondrá foco en fortalecer la figura de lo que hoy se conoce como Secretario Deportivo de los clubes, que a partir de 2026 pasará a denominarse Director de Rugby de clubes y desempeñará una función clave en el acompañamiento diario de los entrenadores y en la implementación sostenida de los contenidos formativos. El rol será impulsado con un nuevo curso específico de Conecta Rugby, que combinará módulos virtuales e instancias presenciales.
Entre las novedades, se destaca la incorporación de nuevos módulos dirigidos a entrenadores de rugby femenino y rugby infantil mixto, los cuales serán incluidos como un recurso de los cursos de Nivel 1 y del curso de Rugby Infantil, ampliando de esta manera el alcance y la diversidad del aprendizaje. Tanto el curso de Rugby Infantil, como el de Nivel 1 se consolidaron en los últimos años como los más demandados de Conecta Rugby, transformándose este último en un requisito obligatorio desde 2024 para dirigir categorías prejuveniles, juveniles y planteles superiores.
“El objetivo es claro: que Conecta Rugby se consolide como la principal herramienta de inclusión y desarrollo del rugby argentino, potenciando la formación continua de sus recursos humanos y fortaleciendo a cada club como núcleo del crecimiento del deporte en el país. Las actualizaciones que proyectamos para 2026 apuntan precisamente a eso: brindar herramientas más simples, actuales y accesibles para todos los clubes, y seguir acompañando el trabajo de quienes día a día hacen posible que el rugby crezca en cada rincón del país”, señaló Martín Gaitán, coordinador de Conecta Rugby.
A través de Conecta Rugby, la UAR busca adaptarse a la realidad de los clubes de desarrollo, donde muchas veces pocas personas deben asumir múltiples roles y funciones: dirigentes, entrenadores y, en muchos casos, hasta jugadores. En estos casos, el enfoque del programa se centra en detectar prioridades y ofrecer capacitaciones ajustadas a las necesidades locales, contribuyendo a fortalecer la estructura y sostenibilidad del rugby a lo largo y ancho del país.
El programa Conecta Rugby forma parte del área de Desarrollo de la Unión Argentina de Rugby y cuenta con un staff de profesionales compuesto por un coordinador, un secretario técnico y cinco oficiales nacionales de capacitación. El staff se apoya a su vez en una red de tutores (licenciados por World Rugby) y secretarios deportivos (próximamente directores de Rugby), a través de los cuales llega a los clubes, y quienes son los encargados de dictar los cursos con certificación oficial de UAR y WR.
Cada tutor del programa debe participar anualmente de al menos dos instancias de actualización y recibe acompañamiento personalizado del staff de Conecta Rugby, con el objetivo de garantizar la excelencia y coherencia pedagógica en todo el país. Estas acciones se complementan con un seguimiento permanente de las actividades presenciales y virtuales, cuyos registros permiten evaluar el progreso y la aplicación práctica de los contenidos impartidos en cada uno de los clubes.
Acerca de la UAR
La Unión Argentina de Rugby (UAR), fundada en 1899, es la entidad rectora del rugby en el país. Su misión es promover el crecimiento del rugby de clubes, impulsar el desarrollo y perfeccionamiento de jugadores y potenciar el desempeño de los equipos nacionales de alto rendimiento, entre ellos Los Pumas, Los Pumas 7’s, Los Pumitas, Las Yaguaretés y Argentina XV. A través de programas como Conecta Rugby, Rugby Conciencia y Cultura y Bienestar del jugador, la UAR trabaja para consolidar un deporte inclusivo, que involucre a más jugadores y contribuya a la formación de buenas personas a través de su vinculación con el juego.