UAR anunció actualización de Conecta Rugby 2026 para fortalecer el desarrollo de clubes y entrenadores

La UAR modernizó la plataforma Conecta Rugby, con el objetivo de potenciar la formación de entrenadores y dirigentes en todo el país.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo del rugby de base, la Unión Argentina de Rugby (UAR) proyecta para 2026 una serie de actualizaciones del programa Conecta Rugby, diseñado para capacitar y acompañar en su desarrollo a los recursos humanos de los clubes, apoyados en una plataforma educativa y una red que hoy cuenta con casi 140.000 usuarios registrados.

En primera instancia, el ente rector del rugby nacional trabaja en el rediseño de la plataforma virtual de Conecta Rugby para lograr una interfaz más simple, intuitiva y amigable que garantice una mejor experiencia para el usuario. Asimismo, se está trabajando en la actualización de los contenidos de la plataforma, entre los que destacarán el año próximo el nuevo curso -con módulos virtuales y una instancia presencial- de Director de Rugby de clubes, un rol clave que la UAR apunta a poner en valor.

UAR Martín Gaitán, coordinador de Conecta Rugby, busca consolidar a Conecta Rugby como la principal herramienta de inclusión y desarrollo de este deporte. Gentileza Un factor clave En ese sentido, se pondrá foco en fortalecer la figura de lo que hoy se conoce como Secretario Deportivo de los clubes, que a partir de 2026 pasará a denominarse Director de Rugby de clubes y desempeñará una función clave en el acompañamiento diario de los entrenadores y en la implementación sostenida de los contenidos formativos. El rol será impulsado con un nuevo curso específico de Conecta Rugby, que combinará módulos virtuales e instancias presenciales.

Entre las novedades, se destaca la incorporación de nuevos módulos dirigidos a entrenadores de rugby femenino y rugby infantil mixto, los cuales serán incluidos como un recurso de los cursos de Nivel 1 y del curso de Rugby Infantil, ampliando de esta manera el alcance y la diversidad del aprendizaje. Tanto el curso de Rugby Infantil, como el de Nivel 1 se consolidaron en los últimos años como los más demandados de Conecta Rugby, transformándose este último en un requisito obligatorio desde 2024 para dirigir categorías prejuveniles, juveniles y planteles superiores.

“El objetivo es claro: que Conecta Rugby se consolide como la principal herramienta de inclusión y desarrollo del rugby argentino, potenciando la formación continua de sus recursos humanos y fortaleciendo a cada club como núcleo del crecimiento del deporte en el país. Las actualizaciones que proyectamos para 2026 apuntan precisamente a eso: brindar herramientas más simples, actuales y accesibles para todos los clubes, y seguir acompañando el trabajo de quienes día a día hacen posible que el rugby crezca en cada rincón del país”, señaló Martín Gaitán, coordinador de Conecta Rugby.