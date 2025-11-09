Los Pumas aplastaron a Gales en el inicio de la gira europea

Los Pumas abrieron su gira europea con un triunfo que reafirma su crecimiento. En el Principality Stadium de Cardiff , el equipo argentino derrotó a Gales por 52-28 , mostrando una versión contundente y equilibrada que dejó buenas sensaciones en el inicio de la ventana internacional de noviembre.

El conjunto dirigido por Felipe Contepomi impuso condiciones desde el comienzo. Con dominio territorial, agresividad defensiva y una presión constante sobre la salida galesa, Argentina construyó una ventaja que se sostuvo durante todo el encuentro. El primer tiempo terminó con un 31-14 a favor de los visitantes, reflejo de la eficacia en cada avance.

El inicio fue ideal para Argentina. A los pocos minutos de juego, Pedro Delgado apoyó el primer try tras una buena secuencia colectiva, y Santiago Carreras convirtió para establecer el 7-0 . El dominio territorial y la presión defensiva argentina marcaron el ritmo del encuentro desde el arranque.

Luego, Los Pumas ampliaron la ventaja luego de que Juan Gonzalez interceptara un rebote y abriera para Mateo Carreras, quien lanzó un kick cruzado para habilitar a Gerónimo Prisciantelli , autor de otro try.

¡Juegue Pumas, juegue! Mateo Carreras se lució con un gran kick y Gero Prisciantelli firmó su primer try con la camiseta de #LosPumas . Mirá el mejor rugby en #DisneyPlus Plan Premium. #PUMASxESPN pic.twitter.com/Wwxl6eYoOq

Gales respondió con un try de Tomos Williams , quien logró romper líneas para llegar sin problemas a la línea de fondo. Daniel Edwards completó los siete puntos con su conversión. Luego, los británicos igualaron momentáneamente el marcador con un try de Dewi Lake. Los Pumas mantuvieron la concentración y aprovecharon cada oportunidad para lograr la diferencia.

El trabajo del pack de forwards y la efectividad de los backs marcaron la distancia entre ambos equipos. Antes del descanso, Argentina aprovechó los tiros en los palos y amplió la diferencia con un try de Mateo Carreras. De esta forma, el elenco de Contepomi se fue al descanso con un 31-14 a favor, demostrando solidez y control en todas las fases del juego. En la segunda parte, el equipo mantuvo la intensidad defensiva y amplió la ventaja con otra conquista, cortesía de Bautista Delguy, que con una conversión de Santiago Carreras, habilitaron a que Los Pumas aumentan la ventaja en Cardiff.

Contepomi realizó algunas modificaciones y mientras los refuerzos se adaptaban al ritmo del partido, los Dragones rojos aprovecharon y con una free kick rápido, Jac Morgan consiguió apoyar y Edwars convertir.

Embed - LOS PUMAS RUGIERON FUERTE EN CARDIFF | Gales 28-52 Los Pumas | RESUMEN

Lejos de achicarse, Argentina amplió la ventaja cuando Prisciantelli cortó un pase y corrió solo al ingoal para apoyar en soledad. Carreras, que regresó tras el chequeo médico, acertó en la conversión. Lo cierto es que Galés siguió presionando y obtuvo un try a los 72’ por intermedio de Blair Murray, que Jarrod Evans amplió, pero no alcanzó, ya que al final Grondona anotó el try definitivo que Carreras sentenció en una conversión.

Con esta victoria consumada, Los Pumas continuarán la gira con los test ante Escocia e Inglaterra. Será el cierre de una temporada en la que más de 60 jugadores pasaron por el equipo, parte del plan de Contepomi para llegar con una base amplia y competitiva al Mundial 2027.