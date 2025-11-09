Marcelo Gallardo pateó el tablero y se la jugó para visitar a Boca Juniors

El entrenador de River Plate decidió sorprender con la formación titular para enfrentar al Xeneize en La Bombonera.

River Plate necesita un triunfo para empezar a dejar atrás el mal momento que atraviesa. Lograr los tres puntos ante Boca Juniors por la Liga Profesional sería muy importante en ese sentido. Por eso, el entrenador Marcelo Gallardo metió cambios respecto a lo que practicó durante la semana.

El director técnico analizó hasta último momento a los futbolistas que tenía a disposición, y tomó la determinación unas horas antes de que el equipo salte al campo de juego de su máximo contrincante. Eso provocó que los nombres elegidos para salir de arranque sorprendan.

La primera elección importante del Muñeco fue introducir una variante en cuanto al esquema. Implementó un 5-3-2 para no dejar espacios en defensa, y aprovechar la velocidad de sus atacantes para intentar lastimar a Boca. Así, dejó atrás los esquemas tradicionales que venía utilizando en lás últimas semanas.

En cuanto a los nombres, también hubo lugar para novedades. En el fondo, Gallardo se la jugó por Gonzalo Montiel (a pesar de que no está al 100% desde lo físico). Acompañándolo estarán Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, además de Paulo Díaz. En algún momento se especuló con que Portillo se ubique en la zaga, pero finalmente el elegido fue el chileno.

En la zona media reapareció Maximiliano Meza, que no era titular desde el Mundial de Clubes. Su presencia relegó al banco de suplentes a Juan Fernando Quintero, que se presumía desde el arranque. Tampoco estará Enzo Pérez, reemplazado en la función de volante tapón por Kevin Castaño.