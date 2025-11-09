9 de noviembre de 2025 - 16:09

Marcelo Gallardo pateó el tablero y se la jugó para visitar a Boca Juniors

El entrenador de River Plate decidió sorprender con la formación titular para enfrentar al Xeneize en La Bombonera.

Marcelo Gallardo confirmó los once de River Plate

Marcelo Gallardo confirmó los once de River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

River Plate necesita un triunfo para empezar a dejar atrás el mal momento que atraviesa. Lograr los tres puntos ante Boca Juniors por la Liga Profesional sería muy importante en ese sentido. Por eso, el entrenador Marcelo Gallardo metió cambios respecto a lo que practicó durante la semana.

Leé además

Lesión de Maxi Meza en River Plate

Mala fortuna para River Plate: La particular lesión de Maxi Meza que lo obligó a pedir el cambio

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo quiere recuperar el envión anímico

Como en 2018: Marcelo Gallardo busca relanzar su ciclo ante Boca Juniors

Por Emanuel Cenci

El director técnico analizó hasta último momento a los futbolistas que tenía a disposición, y tomó la determinación unas horas antes de que el equipo salte al campo de juego de su máximo contrincante. Eso provocó que los nombres elegidos para salir de arranque sorprendan.

La primera elección importante del Muñeco fue introducir una variante en cuanto al esquema. Implementó un 5-3-2 para no dejar espacios en defensa, y aprovechar la velocidad de sus atacantes para intentar lastimar a Boca. Así, dejó atrás los esquemas tradicionales que venía utilizando en lás últimas semanas.

Gonzalo Montiel y Paulo Díaz.jpg
Gonzalo Montiel y Paulo D&iacute;az van de arranque en River Plate

Gonzalo Montiel y Paulo Díaz van de arranque en River Plate

En cuanto a los nombres, también hubo lugar para novedades. En el fondo, Gallardo se la jugó por Gonzalo Montiel (a pesar de que no está al 100% desde lo físico). Acompañándolo estarán Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, además de Paulo Díaz. En algún momento se especuló con que Portillo se ubique en la zaga, pero finalmente el elegido fue el chileno.

En la zona media reapareció Maximiliano Meza, que no era titular desde el Mundial de Clubes. Su presencia relegó al banco de suplentes a Juan Fernando Quintero, que se presumía desde el arranque. Tampoco estará Enzo Pérez, reemplazado en la función de volante tapón por Kevin Castaño.

Otro que sorpresivamente recibió el espaldarazo del entrenador es Sebastián Driussi. Aunque, al igual que Gonzalo Montiel, no está en óptimas condiciones desde lo físico.

Los once elegidos por Marcelo Gallardo para el clásico:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo define la formación para enfrentar a Boca

La particular formación que planea Marcelo Gallardo para visitar La Bombonera

Por Redacción Deportes
Stefano Di Carlos y Marcelo Gallardo en plena conferencia de prensa, anunciando la continuidad del DT. 

De cara al Superclásico y en medio de una crisis futbolística, Marcelo Gallardo renovó contrato con River

Por Redacción Deportes
Desde su vuelta al Millo, el Muñeco atraviesa uno de sus momentos más críticos. 

Marcelo Gallardo, contra reloj: River atraviesa su momento más delicado y el Superclásico se acerca

Por Redacción Deportes
Hinchas de River repudiaron a varios jugadores.

Silbidos y repudio: los 6 jugadores de River más castigados por los hinchas antes del partido contra Gimnasia

Por Cristian Reta