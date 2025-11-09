Mala fortuna para River Plate: la particular lesión de Maxi Meza que lo obligó a pedir el cambio

El mediocampista de River Plate tuvo que salir sobre media hora del primer tiempo ante Boca Juniors por una molestia.

El año de Maximiliano Meza no ha sido el mejor en River Plate. A la falta de resultados del equipo a nivel general, se sumaron una serie de complicaciones físicas que repercutieron en su tiempo de juego. Ahora, ante Boca Juniors, sufrió otra que lo obligó a salir.

La situación ocurrió a los 30 minutos de la primera mitad, con el partido empatado 0 a 0. Kevin Castaño ensayó un cambio de frente para el volante, que quiso perfilarse para conectar con el balón, pero se resbaló y terminó cayendo al suelo. Casi de forma automática, el futbolista comenzó a tomarse la rodilla izquierda, y a evidenciar clarísimos gestos de dolor.

La insólita lesión de Meza en River Plate:



La Bombonera resonó con silbidos y reprobación para lo que suponían era una simple pérdida de tiempo. Sin embargo, a Meza realmente le dolía todo. Por ese motivo, ingresó el cuerpo médico de River para examinar su situación. No pasó mucho tiempo hasta que lograron confirmar que se trataba de una situación real, que merecía un cambio.

Así, Marcelo Gallardo decidió llamar para que entre a Matías Galarza Fonda, mientras el carrito se llevaba a un compungido Maxi Meza directo a la zona de vestuarios.

Se trata de una situación preocupante para el mediocampista, que recientemente había retornado a la actividad tras una larga lesión de rodilla, que lo obligó a pasar por el quirófano en julio. Antes, también se quedó afuera de varios encuentros por molestias en el tendón rotuliano.