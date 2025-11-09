Explotó La Bombonera con el gol de Exequiel Zeballos que puso en ventaja a Boca

El volante de Boca Juniors estampó la apertura del marcador en el clásico ante River Plate, instantes previos al final del primer tiempo.

La primera mitad se iba en La Bombonera luego de un período cargado de intensidad entre Boca Juniors y River Plate, cuando apareció la apertura del marcador para el cuadro local. Exequiel Zeballos venció a Armani, y desató el grito sagrado.

La jugada ocurrió a los 46 minutos de la etapa inicial, cuando el cero parecía difícil de quebrar. Ayrton Costa dominó el balón, levantó la cabeza y tiró el pase largo. Milton Giménez intentó ganar en las alturas, pero el esférico pasó de largo y le quedó al Chango. El volante no perdió tiempo y encaró al defensor central Lautaro Rivero.

El gol de Exequiel Zeballos para la apertura del marcador:



El Changuito Zeballos encaró mano a mano y en el rebote, anotó el 1-0 ante River



Tras ganarle la posición, Zeballos remató ante la salida de Franco Armani, y la diosa fortuna le permitió quedarse con el rebote del portero. Allí volvió a buscar el arco, aunque esta vez con resultado positivo. El habilidoso salió desesperado a gritarlo de cara a la gente de la platea baja, teniendo en cuenta que se trató de su primer tanto oficial en un clásico.

Sin embargo, el grito tuvo que esperar para subir al tanteador debido a que todo River protestó una supuesta infracción en el desarrollo de la acción. El Millonario adujo que Milton Giménez le cometió falta a Paulo Díaz a la hora de elevarse para quedarse con el balón. El VAR revisó el pedido, que fue desestimado rápidamente.

El festejo de Zeballos ante la gente: El Changuito Zeballos fue directo a la tribuna con la gente de Boca Así, Boca Juniors se puso en ventaja casi sobre el descanso, después de un primer tiempo donde no tuvo tantas oportunidades para vulnerar el arco defendido por Franco Armani.