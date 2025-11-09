9 de noviembre de 2025 - 17:44

Explotó La Bombonera con el gol de Exequiel Zeballos que puso en ventaja a Boca

El volante de Boca Juniors estampó la apertura del marcador en el clásico ante River Plate, instantes previos al final del primer tiempo.

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors

Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors

Foto:

EFE/ Adan González
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La primera mitad se iba en La Bombonera luego de un período cargado de intensidad entre Boca Juniors y River Plate, cuando apareció la apertura del marcador para el cuadro local. Exequiel Zeballos venció a Armani, y desató el grito sagrado.

Leé además

El Dibu tuvo atajadas fundamentales en el triunfo del Aston, entre ellas atajó un penal. 

Premier League: Aston Villa aplastó a Bournemouth con un Dibu Martínez implacable bajo los tres palos

Por Redacción Deportes
Dua Lipa en un palco de La Bombonera, luciendo la camiseta de la Selección Argentina durante el Superclásico entre Boca y River, disfrutando del fútbol junto a las estrellas del país.

Dua Lipa con la camiseta de la Selección vivió el Superclásico en La Bombonera

Por Redacción Deportes

La jugada ocurrió a los 46 minutos de la etapa inicial, cuando el cero parecía difícil de quebrar. Ayrton Costa dominó el balón, levantó la cabeza y tiró el pase largo. Milton Giménez intentó ganar en las alturas, pero el esférico pasó de largo y le quedó al Chango. El volante no perdió tiempo y encaró al defensor central Lautaro Rivero.

El gol de Exequiel Zeballos para la apertura del marcador:

Embed

Tras ganarle la posición, Zeballos remató ante la salida de Franco Armani, y la diosa fortuna le permitió quedarse con el rebote del portero. Allí volvió a buscar el arco, aunque esta vez con resultado positivo. El habilidoso salió desesperado a gritarlo de cara a la gente de la platea baja, teniendo en cuenta que se trató de su primer tanto oficial en un clásico.

Sin embargo, el grito tuvo que esperar para subir al tanteador debido a que todo River protestó una supuesta infracción en el desarrollo de la acción. El Millonario adujo que Milton Giménez le cometió falta a Paulo Díaz a la hora de elevarse para quedarse con el balón. El VAR revisó el pedido, que fue desestimado rápidamente.

Cabe destacar que se trató del tercer gol de Zeballos en el Torneo Clausura, sobre ocho encuentros disputados. Anteriormente le había convertido a Independiente Rivadavia, Belgrano y Estudiantes de La Plata. En total desde su debut, el Changuito anotó 14 tantos en 122 partidos con la del Xeneize.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Más que un clásico: Boca vuelve a la Libertadores, y está en playoffs del Clausura

Por Emanuel Cenci
Boca Juniors - River Plate, por Liga Profesional

Triple alegría: Boca Juniors venció 2 a 0 a River Plate y abrochó los objetivos del 2025

Por Emanuel Cenci
El mendocino Berni Llaver (tercero) se mantuvo entre los punteros a lo largo de la competencia, pero no logró subir al podio en Córdoba.

Bernardo Llaver, protagonista en Río Cuarto: el mendocino peleó adelante pero no alcanzó el podio en el TC2000

Por Sergio Faria
Lesión de Maxi Meza en River Plate

Mala fortuna para River Plate: la particular lesión de Maxi Meza que lo obligó a pedir el cambio

Por Redacción Deportes