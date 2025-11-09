Como en los viejos tiempos: el impactante recibimiento para Boca Juniors en La Bombonera

En la previa del trascendental partido ante River Plate, los fanáticos de Boca Juniors dieron la nota en el ingreso del equipo

La pasión es lo que distingue al fútbol argentino. Lo hace único, e irrepetible. Cada estadio se convierte en una caldera cuando los equipos pisan el verde césped, y las imágenes rápidamente se viralizan. En este caso, los protagonistas fueron los hinchas de Boca Juniors, que recibieron al Xeneize para medirse con River Plate en el clásico.

Los fanáticos del conjunto azul y oro comenzaron a congregarse en las inmediaciones del estadio desde muy temprano, con banderas, sombrillas, bengalas de humos, y cargadas al máximo rival. La fiesta rápidamente se trasladó a las tribunas cuando las puertas de La Bombonera se abrieron.

Desde temprano, los fanáticos dijeron presente: 6ee10d4ee1419feb315f1782d2bff253c3113f99w Con el estadio lleno, el ingreso de los equipos se llevó todas las miradas. En el instante en el que los dirigidos interinamente por Claudio Úbeda pisaron el césped, una lluvia de papelitos comenzó a bajar desde los cuatro costados. Además, aparecieron banderones históricos como el de Diego Maradona.

Se trató de un recibimiento digno de otras épocas, cuando el elemento distintivo del fútbol argentino eran los papelitos. Nada de pirotecnia, o humo. La cancha se cubrió de papeles de diarios o revistas cortados en cuadraditos, y las siempre llamativas serpentinas.

El recibimiento de los hinchas para Boca Juniors: Embed LA BOMBONERA Y UN RECIBIMIENTO ESPECTACULAR PARA BOCA VS. RIVER



¡Se viene el SUPERCLÁSICO más lindo del mundo!#LPFxTNTSports pic.twitter.com/N4XnvFJM3p — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025 Inclusive, la utilización de estos elementos provocó un retraso aproximado de cinco minutos en el juego. Cuando se disponía a pitar el inicio, el árbitro Nicolás Ramírez tuvo que llamar a algunos colaboradores de la organización para despejar las áreas y las líneas de fondo.