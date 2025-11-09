Premier League: Aston Villa aplastó a Bournemouth con un Dibu Martínez implacable bajo los tres palos

El arquero argentino fue la figura en la goleada de los Villanos, tapando un penal y manteniendo su arco en cero.

El Aston Villa sigue dejando su huella en la Premier League. En su estadio, el equipo de Unai Emery se impuso con claridad ante Bournemouth por 4 a 0, gracias a una actuación estelar de Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue decisivo con una atajada clave para evitar el descuento y con la detención de un penal en el segundo tiempo.

El equipo de Birmingham había arrancado la temporada de manera irregular, sumando apenas tres puntos en las primeras cinco fechas. Sin embargo, en los últimos cinco encuentros, los Villanos hilvanaron cuatro victorias, incluida la histórica ante Manchester City, y una derrota, lo que los catapultó cerca de los líderes del torneo, como Arsenal y Chelsea.

A clutch moment from @emartinez at 2-0 pic.twitter.com/5nV18uoB1p — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 9, 2025 El partido frente a Bournemouth se abrió a los 28 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre de Emiliano Buendía, el cuarto del volante argentino en la temporada, que también suma dos asistencias y se afianza como pieza fundamental del esquema de Emery. Poco después, Amadou Onana amplió la ventaja para el Villa, llevando la tranquilidad al público local antes del descanso.

En la segunda mitad, Bournemouth buscó acercarse en el marcador. Antoine Semenyo tuvo un disparo que Martínez desvió magistralmente, y luego el Dibu Martinez se lució nuevamente al detener un penal rematado por Semenyo. Tras sus intervenciones, el arquero campeón del mundo recibió los aplausos de sus compañeros y del público, consolidando su reputación como un especialista bajo presión.