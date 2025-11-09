9 de noviembre de 2025 - 19:59

Premier League: Aston Villa aplastó a Bournemouth con un Dibu Martínez implacable bajo los tres palos

El arquero argentino fue la figura en la goleada de los Villanos, tapando un penal y manteniendo su arco en cero.

El Dibu tuvo atajadas fundamentales en el triunfo del Aston, entre ellas atajó un penal.&nbsp;

El Dibu tuvo atajadas fundamentales en el triunfo del Aston, entre ellas atajó un penal. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Aston Villa sigue dejando su huella en la Premier League. En su estadio, el equipo de Unai Emery se impuso con claridad ante Bournemouth por 4 a 0, gracias a una actuación estelar de Emiliano “Dibu” Martínez, quien fue decisivo con una atajada clave para evitar el descuento y con la detención de un penal en el segundo tiempo.

Leé además

Campeón anticipado. El piloto mendocino festejó su segundo título con la categoría en Río Cuarto, cuando aún resta una fecha por disputarse. 

Julián Santero, entre los grandes: campeón del TN y orgullo mendocino

Por Sergio Faria
El mendocino Berni Llaver (tercero) se mantuvo entre los punteros a lo largo de la competencia, pero no logró subir al podio en Córdoba.

Bernardo Llaver, protagonista en Río Cuarto: el mendocino peleó adelante pero no alcanzó el podio en el TC2000

Por Sergio Faria

El equipo de Birmingham había arrancado la temporada de manera irregular, sumando apenas tres puntos en las primeras cinco fechas. Sin embargo, en los últimos cinco encuentros, los Villanos hilvanaron cuatro victorias, incluida la histórica ante Manchester City, y una derrota, lo que los catapultó cerca de los líderes del torneo, como Arsenal y Chelsea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AVFCOfficial/status/1987648898379173988?t=rHSlUZ-yuJiLOVJE9j9pPQ&s=08&partner=&hide_thread=false

El partido frente a Bournemouth se abrió a los 28 minutos del primer tiempo con un golazo de tiro libre de Emiliano Buendía, el cuarto del volante argentino en la temporada, que también suma dos asistencias y se afianza como pieza fundamental del esquema de Emery. Poco después, Amadou Onana amplió la ventaja para el Villa, llevando la tranquilidad al público local antes del descanso.

image
Un golazo de tiro libre del marplatense Emiliano Buend&iacute;a, abri&oacute; el camino al triunfo para el Aston Villa.&nbsp;&nbsp;

Un golazo de tiro libre del marplatense Emiliano Buendía, abrió el camino al triunfo para el Aston Villa.

En la segunda mitad, Bournemouth buscó acercarse en el marcador. Antoine Semenyo tuvo un disparo que Martínez desvió magistralmente, y luego el Dibu Martinez se lució nuevamente al detener un penal rematado por Semenyo. Tras sus intervenciones, el arquero campeón del mundo recibió los aplausos de sus compañeros y del público, consolidando su reputación como un especialista bajo presión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AVFCOfficial/status/1987641354105553266?t=v_o0HFTqeGjSnC2OOqgl8Q&s=08&partner=&hide_thread=false

El Aston Villa cerró la goleada con tantos de Ross Barkley y Donyell Malen, en una jornada que reafirma la solidez defensiva del equipo y la importancia del aporte argentino. Con esta victoria, los Villanos acumulan 24 partidos sin perder en casa y se afianzan como candidatos tanto en la Premier como en la Europa League.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dua Lipa en un palco de La Bombonera, luciendo la camiseta de la Selección Argentina durante el Superclásico entre Boca y River, disfrutando del fútbol junto a las estrellas del país.

Dua Lipa con la camiseta de la Selección vivió el Superclásico en La Bombonera

Por Redacción Deportes
Dibu Martínez no es más capitán del Aston Villa

Duro revés de Dibu Martínez en Inglaterra: le quitaron la capitanía de su equipo

Por Redacción Deportes
Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Dibu Martínez no estará en la próxima fecha FIFA: los motivos de Lionel Scaloni para marginarlo

Por Redacción Deportes
El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Más que un clásico: Boca vuelve a la Libertadores, y está en playoffs del Clausura

Por Emanuel Cenci