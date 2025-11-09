Julián Santero, entre los grandes: campeón del TN y orgullo mendocino
El mendocino coronó una temporada brillante y se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Cuarto. Con el Toyota Corolla, repitió la gloria de 2021. Festejará la consagración en la última fecha que se correrá en Mendoza el 30 de noviembre.
Campeón anticipado. El piloto mendocino festejó su segundo título con la categoría en Río Cuarto, cuando aún resta una fecha por disputarse.
Foto:
@Prensatn
Con el puño en alto y el corazón en Mendoza, Julián Santero festeja su segundo título del Turismo Nacional, otro capítulo dorado de su carrera.
Foto:
@Prensatn
El flamante bicampeón del TN 2025.
Foto:
@Prensatn
El mendocino junto a su Toyota Corolla con el que dominó la temporada de Clase 3.
El dominio de Julián Santero a lo largo de la temporada 2025 del Turismo Nacional Clase 3 tuvo su recompensa anticipada, porque el mendocino se consagró campeón en Río Cuarto y logró su segundo título en la categoría, repitiendo la hazaña de 2021 con el Toyota Corolla.
Aunque el triunfo quedó en manos de Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), todas las miradas se posaron en Santero, que necesitaba apenas un resultado lógico para asegurar la corona una fecha antes del cierre. Desde el puesto 13 en la grilla, avanzó hasta el 11º lugar, igualando su peor resultado del año pero alcanzando ampliamente el objetivo.
“Sabíamos que no teníamos el ritmo de otras fechas, pero lo importante era cerrar el campeonato. Estoy muy feliz, este título es igual de importante que el primero. Agradezco a todo mi equipo por el trabajo impecable de toda la temporada”, expresó el flamante bicampeón.
“Estoy agradecido -agregó- con toda la gente que me acompaña: mi familia, mis amigos y los sponsors que siempre están presentes. Sabíamos, más o menos a ojo, en qué lugar teníamos que terminar para poder asegurar el campeonato. Se dio todo bien y la verdad es que estoy muy feliz por todo”, aseguró el piloto nacido en Guaymallén.
Al igual que en 2021, Julián Santero se coronó una fecha antes de la finalización del campeonato. En aquella oportunidad lo hizo en Toay, La Pampa, y cerró la celebración en Villicum, San Juan. Este año volvió a repetir su extraordinario rendimiento y en Córdoba selló un nuevo título. “Sí, se dio todo como en 2021, pero lo bueno de esta oportunidad es que vamos a poder festejar este título con la familia y los amigos en Mendoza, donde se correrá la última fecha”, comentó el flamante bicampeón.
El logro tiene un valor especial, dado que Santero se convirtió nuevamente en el único piloto que llevó a Toyota a la gloria en la Clase 3, y lo hizo con el mismo conjunto técnico que lo acompañó en 2021. El chasis estuvo a cargo de Gabriel Rodríguez y los motores, bajo la preparación de Esteban Pou, una dupla que volvió a ofrecerle un conjunto confiable y competitivo durante todo el campeonato.
Con este nuevo título, Santero reafirma su condición de referente del automovilismo argentino y consolida su vínculo con el Turismo Nacional, una categoría en la que su nombre ya forma parte de la historia grande.
Y como si fuera poco, el “Piloto Volador” suma esta conquista a un presente brillante: en 2024 se consagró campeón del Turismo Carretera, logrando algo histórico para el automovilismo mendocino. Ahora, un año después, volvió a brillar en la categoría del “chapa a chapa”, dominando de principio a fin una temporada perfecta.
La temporada cerrará del 28 al 30 de noviembre en el autódromo de San Martín, Mendoza, donde Santero pondrá el broche de oro a un año excepcional. Frente a su gente y en su tierra, el campeón celebrará una vez más, confirmando que su nombre ya está grabado entre los grandes del automovilismo nacional.