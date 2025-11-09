Julián Santero, entre los grandes: campeón del TN y orgullo mendocino

El mendocino coronó una temporada brillante y se consagró campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional en Río Cuarto. Con el Toyota Corolla, repitió la gloria de 2021 . Festejará la consagración en la última fecha que se correrá en Mendoza el 30 de noviembre.

El mendocino junto a su Toyota Corolla con el que dominó la temporada de Clase 3.

Con el puño en alto y el corazón en Mendoza, Julián Santero festeja su segundo título del Turismo Nacional, otro capítulo dorado de su carrera.

Campeón anticipado. El piloto mendocino festejó su segundo título con la categoría en Río Cuarto, cuando aún resta una fecha por disputarse.

El dominio de Julián Santero a lo largo de la temporada 2025 del Turismo Nacional Clase 3 tuvo su recompensa anticipada, porque el mendocino se consagró campeón en Río Cuarto y logró su segundo título en la categoría, repitiendo la hazaña de 2021 con el Toyota Corolla.

image Julián Santero junto al equipo Toyota @Prensatn Aunque el triunfo quedó en manos de Santiago Mallo (Chevrolet Cruze), todas las miradas se posaron en Santero, que necesitaba apenas un resultado lógico para asegurar la corona una fecha antes del cierre. Desde el puesto 13 en la grilla, avanzó hasta el 11º lugar, igualando su peor resultado del año pero alcanzando ampliamente el objetivo.

“Sabíamos que no teníamos el ritmo de otras fechas, pero lo importante era cerrar el campeonato. Estoy muy feliz, este título es igual de importante que el primero. Agradezco a todo mi equipo por el trabajo impecable de toda la temporada”, expresó el flamante bicampeón.

image Julián Santero, con su Toyota Corolla brilló a lo largo de 2025, al igual que en 2021. @Prensatn “Estoy agradecido -agregó- con toda la gente que me acompaña: mi familia, mis amigos y los sponsors que siempre están presentes. Sabíamos, más o menos a ojo, en qué lugar teníamos que terminar para poder asegurar el campeonato. Se dio todo bien y la verdad es que estoy muy feliz por todo”, aseguró el piloto nacido en Guaymallén.

Al igual que en 2021, Julián Santero se coronó una fecha antes de la finalización del campeonato. En aquella oportunidad lo hizo en Toay, La Pampa, y cerró la celebración en Villicum, San Juan. Este año volvió a repetir su extraordinario rendimiento y en Córdoba selló un nuevo título. “Sí, se dio todo como en 2021, pero lo bueno de esta oportunidad es que vamos a poder festejar este título con la familia y los amigos en Mendoza, donde se correrá la última fecha”, comentó el flamante bicampeón.