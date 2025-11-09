Los 102 jugadores que vistieron las camisetas de Boca y River en la historia del Superclásico

Desde Pedro Moltedo en 1905 hasta Marcelo Saracchi en 2023, más de un siglo de historia comparte un mismo puente entre La Bombonera y el Monumental.

Estos son los jugadores que vistieron las camisetas de Boca y River

El Superclásico del fútbol argentino vuelve a dividir pasiones, acentuar rivalidades y detener al país por 90 minutos. Boca y River, los dos clubes más populares de la Argentina, representan identidades distintas dentro del mismo deporte, pero a lo largo de la historia no faltaron aquellos protagonistas que decidieron cambiar de vereda, desafiando el mandato emocional de millones de hinchas.

Aunque se trata de casos excepcionales, la cifra sorprende: 102 jugadores defendieron ambas camisetas a lo largo de los años. El más reciente fue Marcelo Saracchi, lateral uruguayo que disputó 30 partidos con River entre 2018 y 2019, y que arribó al conjunto xeneize a mediados de 2023.

Boca Juniors.jpeg Saracchi capturó un rebote en el área y reventó el arco de Unión de Santa Fe. Golazo de Boca contra el Tatengue por la Liga Profesional. / Gentileza. El primer antecedente se remonta a 1905, cuando Pedro Moltedo dejó River para jugar en Boca, inaugurando una lista que hoy abarca más de un siglo de historia y distintas generaciones. Entre ambos extremos del tiempo se encuentran nombres ilustres como José Manuel Moreno, Hugo Gatti, Óscar Ruggeri, Ricardo Gareca, Gabriel Batistuta y Jonatan Maidana, todos protagonistas que vivieron el Superclásico desde los dos lados de la vereda.

¿Por qué Facundo Colidio no entra en la lista? No obstante, hay casos que no figuran en la nómina oficial. Uno de ellos es el de Facundo Colidio, quien surgió de las inferiores de Boca pero nunca debutó profesionalmente en Primera, ya que fue transferido al Inter de Milán con apenas 17 años. Su paso juvenil por el Xeneize, por lo tanto, no alcanza para incluirlo entre quienes jugaron oficialmente en ambos clubes.

colidio.jpg MUNDIAL DE CLUBES. Facundo Colidio convirtió el primer tanto de River en la cita ecuménica. GENTILEZA. De Moltedo a Saracchi, pasando por ídolos, referentes y olvidados, el listado de los futbolistas que se animaron a vestir las dos camisetas más emblemáticas del país.

Los 102 casos de jugadores que jugaron para Boca y River Pedro Moltedo River (1904-1906) / Boca (1905 y 1908-1909)

Francesco Priano Boca (1905 y 1910) / River (1907)

Vicente Oñate Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911)

Donato Abbatangelo Boca (1905 y 1910) / River (1910-1911)

Ramon Ferreiro River (1910) / Boca (1911)

Angel Angotti River (1910) / Boca (1911)

Ramón Lamique River (1908) / Boca (1911)

Anempodisto Garcia Boca (1911) / River (1912-1915)

Albert Penney Boc a (1908-1910) / River (1912-1915)

a Luis Solans River (1909-1910) / Boca (1916-1928)

Alfredo Elli River (1914-1915) / Boca (1916-1928)

Francisco Taggino Boca (1910-1915) / River (1916-1918)

Agustin Lanata River (1914) / Boca (1918-1923)

Alfredo Martin River (1913) / Boca (1919-1920)

Zoilo Canaveri River (1913) / Boca (1919-1920)

Luis Gaete Boca (1916-1928) / River (1920)

Alfred Garasini Boca (1916-1928) / River (1920)

Antonio Ameal River (1909-1910) / Boca (1922)

Dante Pertini Boca (1915) / River (1925)

Severiano Alvarez Boca (1923) / River (1925)

Casildo Fallatti Boca (1923) / River (1927)

Eugenio Cacopardo Boca (1923) (1929) / River (1927)

Antonio Ganduglia River (1925-1926 y 1927-1931) / Boca (1933-1934)

Pedro Marassi River (1931) / Boca (1933)

Cataldo Spitale Boca (1931) / River (1933)

Ricardo Zatelli River (1931-1933) / Boca (1934-1936)

Camilo Bonelli River (1931-1932) / Boca (1934)

Ricardo Staggi River (1939) / Boca (1939)

Joaquin Martinez River (1943-1947) / Boca (1949-1950)

Juan Jose Negri Boca (1948) / River (1949-1950)

José Manuel Moreno River (1935-1948) / Boca (1950)

Alberto De Zorzi Boca (1947) / River (1951)

Juan Jose Pizzuti River (1951) / Boca (1955-1962)

Juan Apolonio Vairo Boca (1953-1954) / River (1957)

Fausto Iseo Rosello Boca (1954-1957) / River (1959)

Miguel Ángel Rodriguez River (1957-1958) / Boca (1960)

Francisco Lombardo Boca (1952-1960) / River (1961)

Norberto Menendez River (1954-1960) / Boca (1962-1967)

Juan Carlos Barberis Boca (1957-1959) / River (1962)

Jorge Diz Boca (1957) / River (1962)

Nestor Isella Boca (1960) / River (1962)

Alfredo Rojas River (1961) / Boca (1965-1968)

Roque Ditro River (1962-1964) / Boca (1965-1966)

Marcos Zarich River (1958) / Boca (1966-1967)

Miguel Loayza Boca (1961-1963) / River (1966)

José Luis Luna River (1961) / Boca (1966-1967)

Hugo Gatti River (1964-1968) / Boca (1976-1988)

Francisco Sa River (1969-1960) / Boca (1976-1981)

Daniel Silguero River (1970) / Boca (1977)

Ruben Galletti Boca (1971-1972) / River (1977-1979)

Anibal Cibeyra River (1972) / Boca (1977)

Ernesto Mastrangelo River (1972-1974) / Boca (1978-1981)

Carlos Salinas River (1974-1975) / Boca (1978-1981)

Victorio Cocco River (1976) / Boca (1978)

Alberto Tarantini Boca (1973-1977) / River (1980-1982)

Hugo Coscia River (1977) / Boca (1980)

Carlos Morete River (1970-1975) / Boca (1981)

Pablo Comelles River (1975-1980) / Boca (1982-1983)

Carlos Randazzo Boca (1979-1980) / River (1982)

Osvaldo Perez River (1970-1975) / Boca (1983)

Juan Jose Lopez River (1970-1982) / Boca (1983)

Carlos Barisio River (1971-1974) / Boca (1983)

Oscar Trossero Boca (1972) / River (1983)

Carlos Lopez River (1972-1973) / Boca (1984)

Ricardo Gareca Boca (1978-1984) / River (1985)

Oscar Ruggeri Boca (1980-1984) / River (1985-1988)

Carlos Tapia River (1980-1984) /Boca (1985/1987, 88/89, 90/91 y 92/93)

Julio Olarticoechea River (1981-1985) / Boca (1985-1986)

Ramón Centurion Boca (1985) / River (1986-1990)

Ruben Gomez Boca (1985) / River (1986-1989)

Jorge Higuain Boca (1986-1987) / River (1988-1992)

Jorge Rinaldi Boca (1986-1988) / River (1988-1989)

Milton Melgar Boca (1986-1988) / River (1988-1989)

Pablo Erbin River (1987-1988) / Boca (1988-1989)

Juan Amador Sánchez Boca (1986-1987) / River (1990-1992)

Gerardo Reinoso River (1988-1989) / Boca (1990-1991)

Gabriel Batistuta River (1988-1990) / Boca (1990-1991)

Sergio Berti Boca (1989-1990) / River (1990-1999)

Claudio Cabrera River (1982-1983) / Boca (1991)

Fabio Talarico River (1988-1990) / Boca (1992-1993)

Rubén Da Silva River (1989-1993) / Boca (1993-1995)

José Luis Villarreal Boca (1987-1993) / River (1993-1995)

Gabriel Amato Boca (1991-1992) / River (1994-1996)

Fernando Gamboa River (1993-1994) / Boca (1994-1996)

Claudio Caniggia River (1986-1988) / Boca (1995-1998)

Julio Toresani River (1991-1995) / Boca (1996-1997)

Fernando Caceres River (1992-1993) / Boca (1996)

Nestor Cedres River (1994-1996) / Boca (1996-1997)

Sebastia Rambert Boca (1996-1997) / River (1997-1999)

Jorge Martinez River (1998-1999) / Boca (2001-2002)

Abel Balbo River (1988-1989) / Boca (2002)

Nelson Vivas Boca (1994-1997) / River (2003)

Julio Cesar Caceres River (2006) / Boca (2008-2010)

Luciano Figueroa River (2006) / Boca (2008-2009)

Jesús Méndez River (2003-2006) / Boca (2010-2013)

Jonatan Maidana Boca (2006-2008) / River (2010-2018 y 2021-2022)

Jonathan Fabbro Boca (2002-2003) / River (2013-2014)

Bruno Urribarri Boca (2007) / River (2014-2015)

Nicolas Bertolo Boca (2006-2007) / River (2015-2016)

Lucas Pratto Boca (2009) / River (2018-2020)

Tomas Pochettino Boca (2015) / River (2022)

Marcelo Saracchi River (2017-2018) / Boca (2023)