9 de noviembre de 2025 - 10:58

Según la astrología y el tarot, este será el ganador absoluto del Superclásico entre Boca y River

Los reconocidos astrólogos y tarotistas de ambos clubes expresaron sus predicciones en el duelo más relevante de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Quién ganará el Superclásico, según la astrología y el tarot

Por Cristian Reta

El Superclásico se llevará a cabo este domingo desde las 16:30 en la Bombonera y allí se enfrentarán Boca y River, en uno de los duelos más esperados del calendario, que no solo define las posiciones de cara a los playoffs del del Torneo Clausura 2025, sino la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y la astrología se expresó.

Lo cierto es que ambos clubes están ansiosos por disputar este duelo tan trascendental y, en las últimas horas, los reconocidos astrólogos y tarotistas de ambos equipos se manifestaron para dar brindar su pronóstico en el duelo más importante del fútbol argentino.

Boca - River
Leandro Paredes, el árbitro designado Nicolás Ramírez, el presidente de AFA, Claudio Tapia y Juan Fernando Quintero, en la previa del Superclásico.

Quién ganará el Superclásico, según la astrología y el tarot

En el intenso mundo de las especulaciones, pronósticos e interminables previas, la antesala del Superclásico suele dar pie a algunas personalidades que brindan su opinión y hasta dan su pronóstico sobre el evento. En primera instancia podemos nombrar a Can Tarot, reconocido tarotista del conjunto de Núñez que no lanzó una predicción concreta, pero si se atrevió a dar un consejo al equipo de Marcelo Gallardo.

" Que el Domingo @RiverPlate pruebe de afuera del Area . Después me avisan si entró...", aseguró el especialista en una extraña premonición que augura un gol de media distancia.

Por otro lado, Giorgio Armas, usuario de X y tarotista del conjunto xeneize si se la jugó: "En los anteriores superclásicos, River estaba mejor, ahora Boca está un poco mejor por astrología, sobre todo en el primer tiempo. Antes de los 30 minutos veo una alegría y al final del partido veo a la gente tranquila, como que el equipo dejó todo y con esperanza. Tenemos un poder hermoso en Marte, que le está dando poder, por eso tiene que aprovechar la energía", comenzó, en diálogo con Olé.

"Me marca mucho el número 2, quiere decir que Boca gana con dos goles o lo peor que puede pasar es que le empaten. Pero no lo pierde. Y si estamos concentrados y tranquilos, con mucha sabiduría, lo podemos ganar. En el primer tiempo puede haber un gol de jugador de apellido femenino", prosiguió Armas.

Luego, expresó que, de tener complicaciones en el encuentro, esta sería en el segundo tiempo. "Ahí viene una fortuna de River: puede ser lesionado en Boca, puede ser un expulsado en Boca, viene una fortuna que nos vamos a dar cuenta y ahí puede emparejar un poco las cosas", sentenció.

