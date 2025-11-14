Rugby: Rodrigo Isgró y Juan González serán titulares ante Escocia

El seleccionado mayor de Rugby jugará ante los británicos este domingo a las 12.10. El coach Felipe Contepomi hizo cinco modificaciones y hará ingresar al ex Mendoza RC

Los Pumas confirmaron la lista de 23 jugadores para el test match de Rugby de este domingo ante Escocia en Murrayfield, programado para las 12.10 de Argentina, tras el triunfo frente a Gales del fin de semana pasado.

El entrenador Felipe Contepomi realizará cinco modificaciones en relación al equipo que actuó en Cardiff, ya que ingresarán Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía

Los jugadores que serán reemplazados son Marcos Kremer, Pablo Matera, Justo Piccardo, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

El wing Mallía y el octavo Juan Martín González alcanzarán los 50 partidos, llamados caps en el rugby, con la camiseta nacional.

El equipo de Felipe Contepomi llega con impulso tras el triunfo 52-28 frente a Gales en Cardiff, mientras que el conjunto escocés busca recuperarse después de la caída 25-17 ante Nueva Zelanda.

El seleccionado argentino suma 12 victorias en 25 duelos ante Escocia y arrastra una racha adversa en Edimburgo desde 2009, cuando logró un 9-6 con anotaciones de Martín Rodríguez Gurruchaga. El objetivo pasa también por encadenar dos éxitos en la ventana de noviembre, algo que no se repite desde 2014. Listado completo de los 15 titulares ante Escocia: Mayco Vivas Julián Montoya (Capitán) Pedro Delgado Guido Petti Pedro Rubiolo Santiago Gorndona Juan Martín González Joaquín Oviedo Simón Benítez Gerónimo Prisciantelli Mateo Carreras Santiago Chocobares Matías Moroni Rodrigo Isgró Juan Cruz Mallía (Vicecapitán)