Rugby: la historia de Los Tordos, el mejor equipo del país en la categoría M19

Están contentos estos muchachos porque son los mejores del país. Son todos rugbiers nacidos en 2006 y 2007. Para muchos este fue su ultimo año en M 19 y la próxima temporada estarán en el plantel superior. Es más, tres de estos jugadores este 2025 integraron el primer equipo de rugby : Conrado Bertranou, Federico Serpa y Juan Ignacio Pole.

Así que para estos integrantes del elenco de los Tordos M-19, el haber obtenido la copa en el Veco Villegas es cerrar con broche de oro, una etapa de diez años muy importante de sus vidas rugbísticas juntos, en un grupo que es muy unido y que viene desde la decima división disfrutando la vida junto a la ovalada.

Los integrantes del plantel campeón son: Santiago Bustamante, Thiago Sosa, Lucas López, Bautista Salinas, Santiago Quevedo, Diego Marzari, Santiago Del Popolo, Valentino Miranda, Marco Cereddu, Juan Ignacio Schlegel, Máximo Daneo, Felipe García, Facundo Gabrados, Mateo Pelala, Julián Tomás, Facundo Quiroga, Marco Ventrera, Gaspar Ramírez, Benicio Adi, Juan Sánchez, Santino Cinalli, Benicio Martínez, Manuel Guerra, Franco Mufalli, Eusebio Enriz, Conrado Bertranou, Federico Serpa y Lautaro Parolaro.

-¿Qué les pide el entrador en cada entrenamiento y en cada partido?

-Los entrenamientos generalmente tratamos de que sean de alta intensidad, a buscar el punto donde estemos cansados y podamos ser capaces de tomar buenas decisiones, después en los partidos siempre respetar el plan de juego trabajado durante la semana, aferrarnos a el y confiar en que se planificó lo correcto.

-¿Qué es lo mejor que tiene Los Tordos M 19?

-Creo que es algo fuera de lo rugbístico, se armó un grupo espectacular de 40 a 50 personas que es muy unido, y eso luego se ve en el compromiso adentro de la cancha.

-¿Cuál fue el partid más duro del torneo?

-Fue el primer partido, por un tema mental, llegábamos con un poco de incertidumbre de que nos podíamos encontrar y arrancábamos con el campeón de buenos aires, pero creo que una vez q arrancó el partido pudimos hacer lo nuestro y nos llevamos el partido, pero el que más se sufrió fue la final, muchos más nervios y no jugamos de la mejor manera.

-La final... ¿fue como se la imaginaron?

-La final fue algo soñado, llegábamos con mucha confianza, si fue lo que imaginamos ya que fue muy muy demandante físicamente, que el ganador se lo iba a llevar en los últimos minutos y así fue.

-¿Te imaginaste alguna vez que harías todos los puntos de una final? ¿Cómo te sientes después de esto?

-No, la verdad que no. Nunca. Es un sueño lograr esto, más que por mi por mis compañeros.

-¿Por qué ganaron la final?

-Ganamos la final por un conjunto de muchas cosas. Es un grupo unido, no nos pudo parar nada. Nos apoyamos entre todos, nuestro rugby fue excepcional. Tomamos buenas decisiones en cada momento. Nuestro pack de forwards estuvo a la altura y esto en torneos como estos, que son cortos, muy es importante.

El análisis de Santiago Pontis, integrante del cuerpo técnico de Los Tordos campeón M19

Uno de los integrantes del cuerpo técnico es Santiago Pontis. "Una vez que terminó el torneo local el 1 noviembre nos pusimos de cabeza a prepara el torneo", dijo a Los Andes.

-¿Cómo es el nivel de los M 19 en Mendoza?

-Es bastante parejo. El torneo local en esta categoría, un certamen muy largo con varias fases, donde al final quedaron los cuatro mejores que son san juan, liceo, marista y los Tordos, donde ganamos nosotros.

-¿Qué es lo mejor, que tiene Los Tordos M 19 campeón del torneo Veco Villegas?

-Es el grupo humano que se armó. Empezamos el año con dos divisiones distintas, que se juntaron, la 2006 y 2007 y se creo un grupo espectacular y jugamos con tres equipos todo el año, fue el único club que tuvo esta cantidad de equipos. Salimos campeones en todas las divisiones "A", "B" y "C".

-¿Cómo fue la preparación del equipo para este certamen tan tradicional?

-Fueron dos semanas después de terminar el torneo local (...) En realidad la preparación inicio en febrero, con el objetivo de crecer en el juego y en la parte física y como consecuencia esperar llegar al lugar en que estamos. Los chicos hicieron las cosas bien, mejoraron día a día y todo dio su frutos, porque ganamos el mejor torneo, que existe.