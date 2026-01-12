Arrancó la fiesta liguera del vóleibol para varones en primera división

Fue campeón con Independiente Rivadavia y su futuro continua en San Lorenzo

Argentina Siete con el oro en el seven de Rugby Mar del Plata

Empezó en varias ciudad del país una nueva versión de la Liga Nacional de Vóley Masculina (LNVM), son 16 los clubes que buscarán levantar la copa Lusqtoff 2026.

Entre viernes y domingo se jugó la primera fecha de la LNVM Copa Lusqtoff 2026 y cuatro equipos lograron ganar sendos encuentros. Sonder, Normal y Rowing sumaron 6 puntos en casa , mientras que Villa Dora derrotó a La Calera y Lafinur como visitante en un gran debut.

Además, en la Zona A, La Calera protagonizó dos tie breaks y en el cierre venció a Libertad, mientras que también tuvieron su desquite después de una derrota inicial Citta, Obras y Gimnasia de Santa Fe. Estudiantes debutó con triunfo contra los santafesinos, pero luego no pudo con Citta, similar a los que le pasó a Echagüe.

Sin descanso, este martes ya comienza la segunda jornada que se jugará hasta el domingo.

¿Cómo es la competencia de Vóley?

Los participantes en esta Liga Nacional quedaron divididos en dos zona, en la "A" están: Zona "A" UVT, Libertad, Obras, Lafinur, La Calera, Echagüe, Villa Dora, Paraná. En en emparejamiento B está compuesto por Infernales, Ateneo, Ferro, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de Santa Fe, Escuela Normal 3, Citta y Sonder.

Resultados de la Liga Nacional

Los resultados hasta el momento han sido en la zona "A" por la fecha 1: Lafinur 3, Libertad 2; La Calera 2, Villa Dora 3; Echagüe 3, UVT 1; Rowing 3, Obras 1; Lafinur 1, Villa Dora 3; La Calera 3, Libertad 2; Rowing 3, UVT 0 y Echagüe 2, Obras 3.

Jugarán en la segunda fecha estos cotejos: Libertad vs. UVT; Villa Dora vs. Obras; Libertad vs. Obras; Villa Dora vs. UVT; La Calera vs. Echagüe; Lafinur vs. Rowing; Lafinur vs. Echagüe y La Calera vs. Rowing.

Las posiciones están: Zona "A" 1° Rowing 6 puntos; 2° Villa Dora 5; 3° Echague 4; 4° La Calera 3; 5° Lafinur, 2; 6° Obras, 2; 7° Libertad 2 y 8° UVT 0.

Por otra parte, los marcadores de la zona "B" fueron. Ferro 3, Citta 2; Estudiantes 3, Gimnasia 1; Sonder 3, Ateneo 0; Escuela Normal 3, Infernales Vóley 0; Estudiantes (LP) 0, Citta 3; Ferro 3, Gimnasia de Santa Fe 3, Escuela Normal 3, Ateneo 0 y Sonder 3, Infernales Vóley 0.

La tabla de la zona "B" está: 1° Sonder 6 unidades; 2° Citta 4; 3° Escuela Normal, 3; 4° Gimnasia de Santa Fe, 3; 5° Estudiantes de La Plata, 3; 6° Ferro, 2; 7° Ateneo, 0 y 8° Infernales Voley, 0.