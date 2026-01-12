Equi Fernández y una imagen que estremece a la Bundesliga: lesión impactante en su vuelta a la titularidad

El exvolante de Boca vivió una jornada accidentada en Alemania. Tras meses fuera por lesión, regresó con una luxación que dio la vuelta al mundo.

Ezequiel “Equi” Fernández protagonizó un accidentado regreso a la titularidad en el Bayer Leverkusen durante la derrota 4-1 ante el Stuttgart en la Bundesliga. Apenas iniciada la jornada, el exBoca sufrió una impactante luxación en su mano derecha que, sumada al resultado adverso, condiciona su ritmo de competencia tras superar una grave lesión ligamentaria.

Un regreso marcado por el infortunio en Alemania La expectativa por el retorno de Ezequiel Fernández era alta en el Bayer Leverkusen, especialmente tras haber superado una inactividad de 12 semanas por una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda. Sin embargo, el destino le preparó un nuevo y doloroso percance apenas a los ocho minutos de juego del partido correspondiente a la fecha 16 de la Bundesliga.

Mientras la transmisión oficial se enfocaba en la repetición del primer gol del Stuttgart, el mediocampista argentino se acercó al banco de suplentes con evidentes gestos de dolor. Al levantar su mano derecha, Fernández dejó al descubierto una impactante deformación en su dedo anular.

Embed ¡EQUI FERNÁNDEZ SUFRIÓ UNA FRACTURA EN PLENO PARTIDO!



El jugador del Bayer Leverkusen requirió de atención médica para resolver una lesión en un dedo de su mano derecha



#ElVbarCaracol con TODA la bolsa de jugadores por @CaracolRadiopic.twitter.com/l5Co5KnAgA — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 10, 2026 Las imágenes, que rápidamente recorrieron el mundo y generaron revuelo en las redes sociales, confirmaron una luxación completa del dedo. Ante la mirada de los espectadores en el estadio, el cuerpo médico del Leverkusen intervino de inmediato para acomodar el dedo en su lugar. Pese a la impresión que causó la lesión, el futbolista fue vendado y, demostrando una notable resistencia al dolor, decidió continuar en el campo de juego.

Consecuencias para el Leverkusen y el futuro del jugador Aunque Fernández logró mantenerse en cancha durante gran parte del encuentro, el Bayer Leverkusen sufrió una dura goleada por 4-1 en condición de local. El mediocampista finalmente fue reemplazado a los 69 minutos del segundo tiempo, cerrando una jornada para el olvido en la que poco pudo hacer para evitar la caída de su conjunto.

equifernandez__568621488_18490333978074269_8824281747301793136_n Desde lo estadístico, esta derrota tiene consecuencias inmediatas en la tabla de posiciones. El Bayer Leverkusen se mantiene en la cuarta posición con 29 puntos, pero ahora se encuentra igualado con el RB Leipzig y siente la presión del quinto clasificado, que suma la misma cantidad de unidades. El Stuttgart, por su parte, logró recortar la ventaja de tres puntos que el equipo de Fernández mantenía sobre ellos antes del inicio del choque.