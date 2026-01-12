12 de enero de 2026 - 14:13

Equi Fernández y una imagen que estremece a la Bundesliga: lesión impactante en su vuelta a la titularidad

El exvolante de Boca vivió una jornada accidentada en Alemania. Tras meses fuera por lesión, regresó con una luxación que dio la vuelta al mundo.

Impactante lesión de Equi Fernández en la Bundesliga.

Impactante lesión de Equi Fernández en la Bundesliga.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Ezequiel “Equi” Fernández protagonizó un accidentado regreso a la titularidad en el Bayer Leverkusen durante la derrota 4-1 ante el Stuttgart en la Bundesliga. Apenas iniciada la jornada, el exBoca sufrió una impactante luxación en su mano derecha que, sumada al resultado adverso, condiciona su ritmo de competencia tras superar una grave lesión ligamentaria.

Leé además

Miguel Ángel Borja rescató a un perro.

Tras dejar River, Miguel Ángel Borja salvó a un perro desnutrido y mostró su lado más humano

Por Redacción Deportes
Williams Alarcón se nacionalizó argentino y Boca liberó un cupo de extranjero.

La decisión de Williams Alarcón que cambia los planes de Boca: se libera un cupo clave en el mercado de pases

Por Redacción Deportes

Un regreso marcado por el infortunio en Alemania

La expectativa por el retorno de Ezequiel Fernández era alta en el Bayer Leverkusen, especialmente tras haber superado una inactividad de 12 semanas por una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda. Sin embargo, el destino le preparó un nuevo y doloroso percance apenas a los ocho minutos de juego del partido correspondiente a la fecha 16 de la Bundesliga.

Mientras la transmisión oficial se enfocaba en la repetición del primer gol del Stuttgart, el mediocampista argentino se acercó al banco de suplentes con evidentes gestos de dolor. Al levantar su mano derecha, Fernández dejó al descubierto una impactante deformación en su dedo anular.

Embed

Las imágenes, que rápidamente recorrieron el mundo y generaron revuelo en las redes sociales, confirmaron una luxación completa del dedo. Ante la mirada de los espectadores en el estadio, el cuerpo médico del Leverkusen intervino de inmediato para acomodar el dedo en su lugar. Pese a la impresión que causó la lesión, el futbolista fue vendado y, demostrando una notable resistencia al dolor, decidió continuar en el campo de juego.

Consecuencias para el Leverkusen y el futuro del jugador

Aunque Fernández logró mantenerse en cancha durante gran parte del encuentro, el Bayer Leverkusen sufrió una dura goleada por 4-1 en condición de local. El mediocampista finalmente fue reemplazado a los 69 minutos del segundo tiempo, cerrando una jornada para el olvido en la que poco pudo hacer para evitar la caída de su conjunto.

equifernandez__568621488_18490333978074269_8824281747301793136_n

Desde lo estadístico, esta derrota tiene consecuencias inmediatas en la tabla de posiciones. El Bayer Leverkusen se mantiene en la cuarta posición con 29 puntos, pero ahora se encuentra igualado con el RB Leipzig y siente la presión del quinto clasificado, que suma la misma cantidad de unidades. El Stuttgart, por su parte, logró recortar la ventaja de tres puntos que el equipo de Fernández mantenía sobre ellos antes del inicio del choque.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El circuito Madring de la fórmula 1.

La Fórmula 1 vuelve a Madrid tras 45 años, pero un detalle técnico del circuito genera polémica mundial

Por Nicolás Salas
Brian Parada, el argentino goleador en Malta.

De un lavadero a superar a Messi: el goleador argentino récord en Malta que sueña con jugar en Boca

Por Nicolás Salas
Luciano Benavides, líder del Dakar en motos.

Luciano Benavides alcanzó la cima: hat-trick, liderato y un final de película en el Dakar 2026

Por Redacción Deportes
River arrancó el 2026 a puro triunfo.

Con nuevo arquero y un gol de Montiel, River derrotó a Millonarios en su debut de 2026

Por Redacción Deportes