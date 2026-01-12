La Fórmula 1 vuelve a Madrid tras 45 años, pero un detalle técnico del circuito genera polémica mundial

La Fórmula 1 regresará a Madrid el próximo 13 de septiembre, marcando el fin de una ausencia de 45 años en la capital española. No obstante, el nuevo trazado urbano MADRING , ubicado en el predio de IFEMA , ya genera controversia entre especialistas y fanáticos debido a su diseño estrecho que dificultaría los sobrepasos en pista.

Ni por Schumacher ni por Vettel: las duras condiciones que puso la Fórmula 1 para volver a correr en Alemania

Aunque las obras en el predio de IFEMA continúan, la comunidad del automovilismo pudo probar el diseño del circuito a través de diversas simulaciones digitales. Los primeros veredictos de los usuarios no fueron alentadores, utilizando términos como "horrible" para describir la experiencia de manejo.

El principal foco de conflicto reside en la configuración de la pista, que según los críticos, impide casi por completo las maniobras de adelantamiento. Muchos aficionados y analistas comenzaron a comparar al MADRING con circuitos históricos pero cuestionados por su falta de acción, como el Gran Premio de Mónaco o el de Singapur.

Esta similitud se debe al elevado número de curvas lentas y, fundamentalmente, a la estrechez de la calzada, lo que reduce las ventanas de oportunidad para que los pilotos ganen posiciones mediante el talento conductivo. El temor de la audiencia es que el regreso de Madrid se convierta en una "procesión" de autos en lugar de una competencia dinámica.

Recordemos que el circuito de Jarama , que fue la sede del último Gran Premio en la capital española en 1981, queda ahora en el recuerdo nostálgico frente a este nuevo concepto semiurbano que prioriza la cercanía con el público de IFEMA, pero que parece descuidar el espectáculo deportivo puro según las pruebas preliminares.

Rectas cortas y el salvavidas del reglamento 2026 de la F1

Desde el punto de vista técnico, las mediciones del MADRING lo sitúan en una posición de desventaja respecto a otros trazados modernos. La recta principal del circuito madrileño tendrá apenas 589 metros. Si bien la zona más veloz será la denominada "Subida de las Cárcavas", con 837 metros de extensión, estas cifras palidecen frente a otros gigantes del calendario.

image

Por ejemplo, el circuito de Bakú cuenta con una recta de 2,2 kilómetros, mientras que trazados como Las Vegas o Monza superan cómodamente el umbral de los 1.000 metros, distancias que sí propician adelantamientos claros gracias al efecto de la succión.

Sin embargo, la verdadera esperanza para los organizadores y fanáticos reside en el cambio de reglamento técnico que la Fórmula 1 implementará precisamente en 2026. Estas nuevas normativas introducirán monoplazas más cortos y estrechos que los actuales. En un circuito donde cada centímetro de asfalto cuenta, tener autos con dimensiones reducidas podría ser la clave para que el MADRING no termine siendo una trampa de hormigón.