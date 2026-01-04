4 de enero de 2026 - 13:08

El polémico gesto de Pierre Gasly: usó la campera de Schumacher en el lugar del trágico accidente

El piloto de Alpine lució la mítica campera roja de Ferrari en los Alpes, el mismo sitio donde el "Káiser" se accidentó. La reacción de los fans fue inmediata.

Pierre Gasly, piloto de Alpine.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este 3 de enero se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Michael Schumacher y diversas personalidades de la Fórmula 1 y del mundo del automovilismo realizaron diversos homenajes para el múltiple campeón de la Fórmula 1, entre ellos, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto.

Lo que pretendía ser un tributo al "Káiser" terminó convirtiéndose en un escándalo digital que puso en alerta a todos los fanáticos del automovilismo. Mientras disfruta de sus últimos días de vacaciones, Gasly decidió realizar un posteo en sus redes sociales realizando esquí en los Alpes franceses.

Michael Schumacher, piloto de Ferrari

Michael Schumacher, piloto de Ferrari

Sin embargo, la elección de su vestimenta y el escenario elegido desataron una tormenta de críticas: Gasly lució una icónica campera roja con el sponsor de Marlboro, una vinculación directa a la ropa que utilizaba el alemán durante su etapa más gloriosa en Ferrari.

¿Homenaje o imprudencia? La reacción de los fans de la Fórmula 1

Lo que volvió "insólito" y polémico este gesto no fue solo la campera de una marca de tabaco -cuya publicidad está prohibida y regulada estrictamente en la F1 moderna-, sino el lugar del posteo. Gasly eligió los Alpes franceses para mostrarse sobre las tablas, el mismo sitio donde Schumacher sufrió el trágico accidente en diciembre de 2013.

pierregasly_610621424_18555691783057337_1316844754344234914_n
Pierre Gasly fue a esquiar a&nbsp;los Alpes franceses, el lugar donde se accident&oacute; el piloto alem&aacute;n en 2013.

Pierre Gasly fue a esquiar a los Alpes franceses, el lugar donde se accidentó el piloto alemán en 2013.

Aquel incidente le provocó al alemán lesiones cerebrales graves y lo alejó definitivamente de la vida pública, manteniendo su estado de salud bajo un hermetismo total hasta hoy. Por eso, ver a un piloto actual replicando la imagen de Schumacher en la nieve resultó, para muchos, de un gusto dudoso.

pierregasly_610695052_18555691801057337_9139730728349277233_n

La reacción de los seguidores fue de pura preocupación: "Gasly, tené cuidado. Cuando vi esa chaqueta solo pude pensar en Michael", fue uno de los mensajes que más resonó en Instagram. Otros usuarios fueron más tajantes y definieron el momento como "el equivocado" para un tributo de este tipo, apelando a la superstición que rodea a los pilotos.

A pesar de la "bola de nieve" de críticas, el compañero de equipo de Franco Colapinto no hizo comentarios adicionales y se prepara para el inicio de la pretemporada en Barcelona este 26 de enero.

pierregasly_610146930_18555691771057337_1639593311264288251_n

Calendario de Colapinto en F1 2026:

  • GP de Australia: 6-8 de marzo.
  • GP de China: 13-15 de marzo.
  • GP de Japón: 27-29 de marzo.
  • GP de Baréin: 10-12 de abril.
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril.
  • GP de Miami: 1-3 de mayo.
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo.
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio.
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio.
  • GP de Austria: 26-28 de junio.
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio.
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio.
  • GP de Hungría: 24-26 de julio.
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto.
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre.
  • GP de España: 11-13 de septiembre.
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre.
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre.
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre.
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.
