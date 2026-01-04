4 de enero de 2026 - 12:37

Guerra de billonarios en París: el PSG y el Paris FC chocan este domingo tras 48 años de espera

Tras casi medio siglo, la Ciudad Luz recupera su derbi oficial en la elite. El poder qatarí del PSG frente a la nueva alianza entre los Arnault y Red Bull.

El derbi de los 200 metros: el PSG de Qatar recibe al nuevo Paris FC de Red Bull en un duelo de imperios.

Por Nicolás Salas

Este domingo 4 de enero de 2026, la Ciudad Luz recupera una mística que estaba guardada bajo llave desde 1978. El París Saint-Germain (PSG) recibe al Paris FC en el Parque de los Príncipes, marcando el regreso del derbi de la capital a la Ligue 1 tras una espera de 48 años.

No es un clásico cualquiera: es el derbi con mayor proximidad del planeta. Los estadios están separados por apenas 200 metros, apenas una calle de distancia, lo que convierte a este cruce en un fenómeno geográfico y social irrepetible en el fútbol mundial.

image

Choque de imperios en París: el modelo Qatar frente a la alianza Arnault-Red Bull

De un lado del ring está el PSG, transformado desde 2011 por Qatar Sports Investments (QSI). Su estrategia se basa en inyecciones millonarias de petrodólares, fichajes galácticos como Messi o Neymar, y un posicionamiento global ligado al lujo y la moda urbana.

Del otro asoma el renovado Paris FC, recientemente adquirido por la familia Arnault (dueña de LVMH/Louis Vuitton), con el respaldo estratégico de Red Bull, que posee el 15% del club. A diferencia del PSG, este proyecto busca sumar el conocimiento deportivo del "toro rojo", reforzado por la visión de Jürgen Klopp como director global.

image

Mientras el PSG ha construido una marca de "lifestyle" de alcance mundial para compensar su dependencia de los fondos qataríes, el Paris FC intenta erigirse como una alternativa orgánica. Su plan apuesta por la formación y el desarrollo de talentos, utilizando la infraestructura global de Red Bull para pelearle mano a mano el liderazgo a su vecino.

Para la Ligue 1, este choque es un "formidable proyector". Con el Paris FC invirtiendo más de 57 millones de euros para su regreso a la máxima categoría, Francia celebra una rivalidad que promete revalorizar los derechos de TV y terminar con el monopolio de un solo equipo en la capital.

