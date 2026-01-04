4 de enero de 2026 - 11:13

Nació Amadeo: la reacción de los jugadores de la Selección Argentina al nacimiento del hijo de Julián Álvarez

El delantero anunció el nacimiento de su primer hijo junto a Emilia Ferrero y recibió una ola de mensajes de futbolistas de la Selección Argentina.

Los saludos de los jugadores de la Selección Argentina a Julián Álvarez.

Julián Álvarez y Emilia Ferrero comenzaron el 2026 con una noticia que rápidamente se volvió viral: el nacimiento de Amadeo, su primer hijo. El delantero argentino compartió la novedad a través de una publicación en Instagram, donde se los ve tomados de la mano junto al recién nacido y sus compañeros de la Selección Argentina reaccionaron.

En el posteo, el futbolista escribió: “Bienvenido Amadeo”, acompañado por un corazón, confirmando oficialmente la llegada del bebé en las primeras horas del nuevo año. La publicación superó en pocos minutos cientos de miles de interacciones.

Mensajes de la Selección Argentina y compañeros de vestuario

La reacción no tardó en llegar y varios jugadores de la Selección Argentina dejaron mensajes de cariño en los comentarios del anuncio, reflejando el vínculo que Álvarez mantiene con el grupo campeón del mundo.

Entre los saludos más destacados se encontraron los de Ángel Di María, Paulo Dybala, Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quienes felicitaron al delantero y a su pareja por el nacimiento de Amadeo.

También se sumó el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien escribió de manera textual: “Felicitaciones para los dos y muchas bendiciones para ese hermoso bebé. Bienvenido, Amadeo”.

El saludo especial de River y Atlético de Madrid

Los clubes que marcaron la carrera de Julián Álvarez también se hicieron presentes. River Plate, institución donde se formó y debutó profesionalmente, publicó un mensaje cargado de identidad: “Bienvenido Amadeo, un riverplatense más”.

Por su parte, el Atlético de Madrid, club al que se incorporó en esta temporada, le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia rojiblanca con un mensaje institucional: “Bienvenido a la familia, Amadeo”.

Entre la paternidad y la competencia oficial

El nacimiento de Amadeo coincidió con un momento clave del calendario deportivo. Julián Álvarez tenía previsto disputar su primer partido oficial como padre con el Atlético de Madrid en LaLiga, antes de viajar a Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España.

La

La "Araña" es considerado uno de los mejores delanteros del mundo

El delantero atraviesa así un inicio de año marcado por la combinación entre la máxima alegría personal y los compromisos de alto nivel en el fútbol europeo.

