2 de enero de 2026 - 21:50

El Banco Central investiga a la AFA por supuestos movimientos irregulares de U$D 200 millones

El organismo formalizó su investigación a la Asociación del Fútbol Argentino. Revisarán movimientos realizados entre 2020 y 2021, periodo de restricciones cambiarias más estrictas.

El Banco Central ha puesto la lupa sobre movimientos millonarios de dólares en AFA durante el periodo de estrictos controles cambiarios.

El Banco Central ha puesto la lupa sobre movimientos millonarios de dólares en AFA durante el periodo de estrictos controles cambiarios.

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició hoy una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrada en el presunto manejo irregular de divisas por una cifra que supera los 200 millones de dólares.

Leé además

Dólar hoy: debuta el nuevo esquema cambiario

Debuta el nuevo esquema cambiario y el dólar mostrará una aceleración

Por Redacción Economía
Buscan realizar una nueva medición de los gastos de los argentinos en el exterior.

El Banco Central cambió el método para medir los gastos en viajes al exterior por pedido de Scioli

Por Redacción Economía

La lupa de la autoridad monetaria está puesta sobre los movimientos financieros realizados entre 2020 y 2021, un período marcado por la vigencia de estrictas restricciones cambiarias.

Según la investigación, la AFA habría evitado liquidar en el mercado oficial de cambios (MULC) ingresos millonarios en dólares y euros provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales.

Maniobras bajo sospecha

El expediente detalla que la suma bajo análisis asciende a 131.384.828 dólares y 94.999.920 euros. Los investigadores sospechan que la entidad utilizó estrategias para eludir la pesificación obligatoria al tipo de cambio oficial, que en ese entonces presentaba una brecha significativa respecto a las cotizaciones paralelas.

Entre las irregularidades detectadas, se destacan dos modalidades:

  • Cambio de rubro: Fondos que inicialmente ingresaban bajo códigos de servicios fueron presuntamente registrados luego como “donaciones” u “otras transferencias corrientes” (código I08), categorías que permitían evitar la liquidación de las divisas.
  • Montos pendientes: Remesas que directamente no pasaron por el mercado oficial, incluyendo posibles operaciones con dólares financieros como el Contado con Liquidación (CCL).
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía, Luis Caputo. 

Pese al reclamo de Caputo, los bancos no aceptan los "dólares del colchón" por falta de reglamentación

Por Redacción Economía
Dólar cara chica

Qué pasará con los dólares "cara chica" tras la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal

Por Redacción Economía
El 2 de enero se libera el dinero del blanqueo, unos 23 mil millones de dólares. ¿Qué podría pasar con las reservas y el tipo de cambio?

Liberación del dinero del blanqueo: qué puede pasar con las reservas y el tipo de cambio

Por Sandra Conte
Las reservas del Banco Central crecieron en casi USD 600 millones, alcanzando un nuevo récord en la gestión de Milei, clave para cumplir con las metas del FMI

Récord en la era Milei: las reservas del Banco Central subieron casi a USD 600 millones

Por Redacción Economía