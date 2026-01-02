El Banco Central investiga a la AFA por supuestos movimientos irregulares de U$D 200 millones

El organismo formalizó su investigación a la Asociación del Fútbol Argentino. Revisarán movimientos realizados entre 2020 y 2021, periodo de restricciones cambiarias más estrictas.

El Banco Central ha puesto la lupa sobre movimientos millonarios de dólares en AFA durante el periodo de estrictos controles cambiarios.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició hoy una investigación formal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrada en el presunto manejo irregular de divisas por una cifra que supera los 200 millones de dólares.

La lupa de la autoridad monetaria está puesta sobre los movimientos financieros realizados entre 2020 y 2021, un período marcado por la vigencia de estrictas restricciones cambiarias.

Según la investigación, la AFA habría evitado liquidar en el mercado oficial de cambios (MULC) ingresos millonarios en dólares y euros provenientes de organismos internacionales y contratos comerciales.

Maniobras bajo sospecha El expediente detalla que la suma bajo análisis asciende a 131.384.828 dólares y 94.999.920 euros. Los investigadores sospechan que la entidad utilizó estrategias para eludir la pesificación obligatoria al tipo de cambio oficial, que en ese entonces presentaba una brecha significativa respecto a las cotizaciones paralelas.

Entre las irregularidades detectadas, se destacan dos modalidades: